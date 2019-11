El pasado oculto de Susi Caramelo: concursó hace 12 años en el '¡Allá tú!' de Jesús Vázquez en Telecinco Ecoteuve.es 25/11/2019 - 17:23 0 Comentarios

Mediaset rescata el paso de la humorista de moda por su emblemático programa

Susi Caramelo es uno de los rostros del momento. La cómica, que lleva ya varios años trabajando como monologuista, ha logrado una gran fama en las últimas semanas por los deternillantes reportajes que realiza para Las que faltaban, el espacio de humor de #0 presentado por Thais Villa.

Sin embargo, Caramelo lleva mucho más tiempo del que pensamos buscando su hueco en la televisión. Tras su éxito, Telecinco ha rescatado el paso de Susi por uno de sus concursos estrella hace 12 años: ¡Allá tú!, el mítico concurso de las cajas que conducía Jesús Vázquez en el canal principal de Mediaset.

"Algunos medios han filtrado imágenes de mi pasado en ¡Allá tú!. Me gustaría poder decir que no soy yo, pero sí, soy yo. Ese es mi peinado del 2007. Por favor, dejad de indagar en mi pasado. Es doloroso y me ha hecho muchísimo daño que hayáis visto mi peinado de 2007. Era otra época. Por favor, dejad mi pasado al margen porque si empezáis a sacar mierda, cada semana voy a salir en los periódicos", ha asegurado Caramelo en un vídeo publicado en su Twitter.

Susi Caramelo llegó al programa en enero de 2008 y se presentó con desparpajo que ya evidenciaba la capacidad de improvisar de la catalana. "Vienes energética, eléctrica y cargada", le dijo Jesús Vázquez. La reportera aguantó en el programa hasta el 27 de noviembre de 2008 y durante más de 10 meses, sus compañeros y el público disfrutaron con sus bromas, chistes y complicidad con el presentador.