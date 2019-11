Amor Romeira calienta la Navidad con el lanzamiento de su primer villancico Ecoteuve.es 25/11/2019 - 15:15 0 Comentarios

La concursante de 'Gran Hermano 9' sorprende con otro tema de reguetón

Amor Romeira ha decidido calentar la llegada del invierno con el lanzamiento de Blanca Navidad, un tema reguetonero en el que le da una vuelta al mítico villancico popular. La concursante de GH 9 sigue apostando por su carrera musical tras éxitos como Mujeriego o Ubikaina.

La canaria comienza la canción entonando el famoso Blanca Navidad hasta que en un momento dado un estruendo interrumpe el villancico para dar paso al electrolatino. En el videoclip, Amor pasa de tener un sobrio traje de flamenca a lucir un explosivo look en la segunda parte del mismo.

Lea también: Amor Romeira: "Vox es un engañabobos; Santiago Abascal necesita ubikaína urgente"

En tan solo tres días, el videoclip de Romeira acumula cerca de 40.000 visualizaciones en su canal oficial de Youtube. "No era un simple VILLANCICO, es el ROMEIRA VILLANCICO", ha comentado la artista antes de bromear con que su tema eclipsará al All I want for christmas is you de Mariah Carey.