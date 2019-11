Begoña Villacís cuenta a Sonsoles su enfrentamiento con Ortega Smith: "A mí me violarían más que a ti" Ecoteuve.es 25/11/2019 - 15:12 0 Comentarios

El portavoz de VOX en Madrid revienta un acto por el Día Internacional contra la Violencia de Género.

La presentadora recuerda que gracias a VOX, PP y Ciudadanos gobiernan en Madrid

Begoña Villacís ha entrado en directo este lunes en Ya es mediodía, el programa de Sonsoles Ónega, después de enfrentarse a Ortega Smith en un acto celebrado en el ayuntamiento de Madrid con motivo el Día Internacional contra la Violencia de Género.

El portavoz de VOX ha reventado el acto con su discurso pidiendo "un pacto contra el silencio negacionista" y diciendo que existen "asociaciones que son chiringuitos". Sus palabras han hecho estallar a la presentes, que han abandonado la sala. Una de ellas, Nadia Otmati, una mujer que se quedó en silla de ruedas por defender a su hermana de su agresor, le ha plantado cara al político.

Sonsoles ha preguntado a la vicealcaldesa de Madrid "qué cuerpo" se le había quedado después de haber vivido esta lamentable situación "con un partido que, gracias a él, ustedes gobiernan".

La política de Ciudadanos ha reprochado que VOX utilice estos tipos de actos para trasladar su mensaje. "¿De verdad que el sitio para hacerlo es delante un montón de mujeres maltratadas?, ha dicho. "Esto no es una cuestión de política, sino de humanidad. El folclore está muy bien, pero no cabe en todos los sitios".

"¿Tenéis las mismas posibilidades de ser violados los hombres que tenemos las mujeres? Parece mentira que en el año 2019 nos estemos cuestionando si existe o no la violencia de género", ha declarado Villacís reconociendo después que sí se lo ha reprochado a Ortega Smith en el acto: "¿A quién violan más, a ti o a mi? Me ha salido decírselo, no sé si me ha escuchado".