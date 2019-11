Cristina Pardo pica al alcalde de Vigo por las luces de Navidad de Madrid: "Si comparan, quedan en ridículo" Ecoteuve.es 25/11/2019 - 13:38 0 Comentarios

Abel Caballero defendió la gran inversión empleada para el alumbrado de la ciudad

Cristina Pardo conectó en directo este domingo con Vigo para hablar con su alcalde, Abel Caballero, tras el ya famoso encendido de las luces de Navidad de la ciudad. El político del PSOE ha defendido el gasto que ha supuesto el alumbrado y la presentadora de Liarla Pardo consiguió picarle comparando su evento con el celebrado en Madrid.

"Costó 850.000 euros, que es muy poquito dinero en relación con lo que esto proporciona a la ciudad porque proporciona docenas y docenas de millones de euros", aseguró Caballero en palabras a la periodista de La Sexta. "A pesar de que llueve, hay un número elevadísimo de gente, los hoteles están llenos, todos los restaurantes llenos, las cafeterías agotan existencias y estamos teniendo una gran temporada turística ya todo el año debido a las luces", añadió.

Acto seguido, Pardo buscó las cosquillas de su entrevistado enseñándole unas imágenes de Beñoga Villacís y Almeida en las que enviaban un mensaje a Caballero: "Supera esto", dijo la vicealcaldesa de Madrid en Telemadrid tras el encendido de las luces de Navidad de la capital, para las que este año se ha aumentado notablemente el gasto respecto a los años de Gobierno de Manuela Carmena.

Abel Caballero, que asegura que Almeida "quiere imitar" a Vigo, respondió a la política de Ciudadanos: "Yo tengo una cierta relación con Begoña y le tengo que decir que no llegan ni para empezar. ¿Dónde van con eso comparándolo con Vigo? A mí me parece muy bien lo que hacen con las luces, les quiero felicitar, pero no comparen, porque si comparan quedan en ridículo", defendió. "No comparéis porque ni siquiera comparecéis al debate. Intentar compararse con Vigo es batalla perdida", sentenció.