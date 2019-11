La reacción de Melani tras quedar tercera en Eurovisión Junior se hace viral Ecoteuve.es 25/11/2019 - 12:07 0 Comentarios

"Me he venido arriba. Yo lo he dado todo y he disfrutado cada momento", dijo al equipo de RTVE

La joven cantante Melani consiguió un extraordinario tercer puesto en Eurovisión Junior, festival al que RTVE volvía después de 13 años ausente. Polonia fue el ganador del concurso y Kazajistán ocupó la segunda plaza.

Nada más terminar la gala, Melani dio sus primeras declaraciones al equipo de RTVE desplazado hasta Polonia. "¡No me lo puedo creer!", en cuanto vio a Fernando Macías, reportero de la cadena pública.



"Me he venido arriba. Yo lo he dado todo, he disfrutado cada momento y estoy supercontenta", siguió la niña. Su entusiasmo fue tal que la reacción de Melani se ha hecho viral en las redes sociales.

"¡Esta noche va a ser fiesta total!", dijo, antes de explicar que lo primero que iba a hacer era tomarse un helado porque durante los últimos días no lo había podido hacer para proteger su voz de cara a la final de Eurovisión Junior.