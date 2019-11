¿Qué edad tiene Maestro Joao?: el vidente aclara el misterio y cuenta su pasado con las drogas Ecoteuve.es 25/11/2019 - 11:19 0 Comentarios

El exconcursante de 'GH VIP' acudió el sábado al 'Deluxe' en su entrevista más sincera

Maestro Joao es uno de los concursantes de GH VIP más populares, aunque su paso por el reality de Telecinco ya haya acabado. El vidente ha vuelto a seducir a la audiencia después de haberlo hecho el año pasado como participante de Supervivientes, donde se dio a conocer de forma masiva.

Maestro Joao ha tenido una vida complicada que ha relatado en algunas ocasiones, con una infancia dura, de orígenes humildes, y también con una juventud convulsa.

Joao habló de esa época en la que trabajaba en la noche, como transformista, y consumía alcohol y drogas. "Cocaína, anfetaminas... todo. Todo lo que acababa en 'ina'. Era consumidor social, nunca me vi enganchado", relató el vidente, que decidió dejarlo todo y no volver a salir por Madrid cuando su madre encontró una papelina en casa. "Aquello me llevaba a la decadencia máxima", relató.

¿Qué edad tiene el Maestro Joao?

La sinceridad de Maestro Joao también le llevó a descubrir un dato que se desconocía de su biografía y que nunca se le había escuchado decir en otras entrevistas. ¿Qué edad tiene el Maestro Joao?

"El mes que viene hago 56 años", confesó el sábado a Jorge Javier Vázquez en el Deluxe. Por lo tanto, Maestro Joao nació en el año 1963.