Emma García sonroja a su "vecina" Eva Santolaria: "Había unos ruidos en esa casa, que yo me moría por ir"

La presentadora desveló que compartió rellano con la actriz de '7 vidas' hace 20 años

Viva la vida reunió este domingo a Santi Millán y Eva Santolaria por el 20 aniversario de 7 vidas, la mítica serie que emitió Telecinco y por la que pasaron Amparo Baró, Anabel Alonso, Javier Cámara y Toni Cantó.

Fue entonces cuando Emma García sorprendió a la actriz recordando lo que tuvieron en común en el pasado. "Tú y yo fuimos vecinas hace muchos años. Yo trabajaba en Cinemanía en el año 99 y tú estabas trabajando en una serie muy famosa de Antena 3", dijo refiriéndose a Compañeros.

No contenta con esto, Emma sonrojó a la intérprete con un 'secreto': "Sí, y había unos ruidos en esa casa que yo me moría de ganas de ir, que lo sepas. Que cada uno lo interprete". "Ah, en el 99... Ya te he pillado", hizo memoria Santolaria reconociendo que no sabía que había compartido rellano con la presentadora.

García añadió que la vivienda se trataba de una "buhardilla preciosa recién rehabilitada", en una zona "muy bonita de Madrid". "Yo estaba más sola que la una y tú muy bien acompañada", zanjó entre risas. [VÍDEO]