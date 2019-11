El golpe bajo de Alba Carrillo con Antonio David en 'GH VIP': "Yo no tengo una denuncia por agresiva" Ecoteuve.es 25/11/2019 - 10:57 | 11:15 - 25/11/19 0 Comentarios

La modelo explotó contra su compañero en una gran trifulca en el debate

Gran Hermano VIP vivió este domingo, durante el debate presentado por Jordi González en Telecinco, una gran bronca en directo que se desencadenó después de que los concursantes descubrieran qué había hecho Alba como jefa de la casa en las nominaciones. La modelo salvó a Estela de la lista, lo que propició que Mila Ximénez subiera a la palestra junto a Adara y Antonio David.

Al saber que estaba nominada, Mila Ximénez aseguró que ya "no le costaba ningún esfuerzo" estar en la sala de expulsión con cualquiera de sus compañeros. No obstante, reconoció tener problemas con Alba Carrillo. "Ya lo arreglaremos mañana. Todos los que estamos aquí se merecen llegar a la final", afirmó la colaboradora de Sálvame mientras la modelo saltaba enfadada por la pullita de la tertuliana.

Alba se quejó de que tanto Mila como Antonio David la tuvieran siempre con ella. "Qué manía, de verdad", lamentó haciendo explotara a la sevillana. "Es imposible tener una semana de paz en esta casa. ¡Joder, es que no hay forma, Alba! ¡Estoy agotada!", gritó Ximénez, que acusó a Carrillo de tener la piel "súper fina". "He estado todo el día solita llorando en la cama y así, hasta que me vaya", aseguró. "Solita no, con tu rey", rechistó la modelo haciendo alusión a su amistad con Antonio.

El golpe bajo de Alba a Antonio David Flores

En ese momento, el aludido entraba también en la trifulca: "Eres más vago que la chaqueta de guardia civil", le recriminó a Flores mientras rompía a llorar de impotencia. Su compañero, la acusó entonces de haber cogido "el rol de Hugo" tras su expulsión. "¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué significa? Eso no es verdad", se defendía Carrillo mientras Antonio David se quejaba de cómo le miraba.

"Yo no tengo ninguna denuncia por agresivo. ¡Me estás tocando ya los cojones", gritó Alba en referencia al conflicto judicial que tiene el concursante con su exmujer Rocío Carrasco. La bronca se extendió a partir de ahí al resto de la casa después de que Alba les recriminara que se mantuvieran en silencio ante las palabras de Antonio David. En plató, Rocío Flores recordó que la demanda que interpuso su madre contra su padre había sido "desestimada".