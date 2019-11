Pol Badía acusa a José Antonio Avilés de "tocar mis partes sin consentimiento" en el plató de 'Viva la vida' Ecoteuve.es 25/11/2019 - 10:50 0 Comentarios

El ex de Maestro Joao se enfrenta al colaborador del programa de Emma García

Pol Badía, exnovio de Adara y Maestro Joao, acudió este domingo a Viva la vida, en Telecinco. El joven habló con Emma García y el resto de colaboradores sobre su paso por GH VIP, pero también protagonizó un rifirrafe con uno de ellos, José Antonio Avilés, a quien acusó de haberle "tocado mis partes sin mi consentimiento".

"Estoy muy molesto con José Antonio", dijo Pol Badía muy serio. "Me ha tocado mis partes reiteradamente sin mi consentimiento", acusó ante la sorpresa de Emma García.

"¿Me lo estás diciendo en serio?", dijo la presentadora de Viva la vida. "A mí no me haría ninguna gracia que me tocasen las tetas", continuó Emma García mientras el resto de colaboradores se lo tomaban a risa.

José Antonio Avilés no daba crédito y le acusó de "hacer un show". Luego explicó su punto de vista: "Lo he hecho con su consentimiento, porque me ha dicho que si quería tocar, tocase allí detrás".