La confesión sexual de Adara que escandalizó a Alba Carrillo en 'GH VIP': "¿Pero qué invento es ese?" Ecoteuve.es 25/11/2019 - 10:31 0 Comentarios

La modelo, escandalizada con la rutina en la cama de su compañera con Hugo Sierra

Adara y Alba protagonizaron este fin de semana uno de los momentos más destacados de la convivencia en GH VIP. La exazafata, que ignora la polémica demanda que le ha interpuesto Hugo Sierra por la custodia de su hijo, realizó a su compañera varias confesiones sobre su experiencia y rutina en el sexo con su pareja.

"Soy de luz apagada", le dijo Molinero a Carrillo, que se llevaba las manos a la cabeza. "¿Pero qué invento es ese?", preguntó al tiempo que la primera reconocía que ha sido así con todos sus novios porque le da "vergüenza" que la vean. "Me siento muy antigua", afirmó Adara, que también reconocía que nunca había ido a un sex shop. "El amor hay que alimentarlo porque los años pasan... Y si con 26 años estamos así", dijo escandalizada la modelo.

Lea también: Ana Rosa defiende a Adara tras su 'broncón' con Hugo en GH VIP: "A mí también me da miedo"

Alba Carrillo aseguró que estaba convencida de que Adara y Hugo sólo practicaban "dos posturas" y la concursante comenzó a reír en un silencio que otorgaba la verdad a su amiga. "Él tiene que estar deseando verte y que le pongas", le aconsejó la madrileña antes de que Molinero compartiera con ella varias preocupaciones sobre este tema.

"¿Tú crees que por esto le puedo dejar de gustar? ¿Se puede cansar?", le preguntó. "No le vas a dejar de gustar, pero se puede aburrir. ¿Vosotras no os aburrís de lo mismo siempre? Hay que darle pasión al asunto", recomendó Alba. "¿Eso puede llevar a que él no quiera hacerlo?", insistió Adara, que en una de sus pilladas con Joao en el confesionario confesó que Hugo no quería mantener relaciones sexuales con ella.

Alba, impactada con las confesiones sexuales de Adara

"Con el tiempo creo que sí...", respondió Carrillo. "¿Pero no dos años no?", replicó preocupada Adara mientras Noemí la llamaba "pobrecita". "No, con dos años no. Pero hay hombres que cuando sus mujeres están embarazadas les da cosa... O cuando acaban de ser madres sólo las ven como madres. Ahí es tu momento de que volváis a reencontraros como pareja y que a parte de padres sois hombre y mujer", le advirtió Alba, que se seguía interesando por la rutina de su compañera con su marido.

"¿Pero eres de morder y eso?", le planteó a la joven, que lo negaba en rotundo. "¿Pero entonces qué hacéis?", respondió Alba impactada. "Pues no sé... nada", lamentó Adara, que reconocía que le daba todo "mucha vergüenza". "Qué coñazo de vida tenéis, no me dais ninguna envidia. Con los maromos que tenéis en casa... no aprovecharlo es una vergüenza", concluyó la modelo, que seguía sin dar crédito.