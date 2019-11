El dardo envenenado de Sofía Suescun a Belén Esteban: "Que sucia eres, por no decir más cosas" Ecoteuve.es 24/11/2019 - 10:50 1 Comentario

La ganadora de ''GH 16' defiende a su novio de los ataques de la colaboradora

Kiko Jiménez y Belén Esteban acudieron como colaboradores a Sábado Deluxe para hablar sobre los últimos acontecimientos de GH VIP. Durante el debate, Kiko Jiménez atacó a los colaboradores argumentando que habían sido muy permisivos y blandos en la entrevista a Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores.

Los tertulianos no dudaron en defenderse e incluso Lydia Lozano volvió el plató para intervenir tras estar en desacuerdo con las palabras del extronista. Más tarde, Cristina Soria entró en plató para analizar el comportamiento de Rocío Flores durante las galas de GH VIP.

El novio de Sofía Suescun ha asegurado en más de una ocasión que la hija de Antonio David tiene una personalidad que no muestra en televisión. El extronista expresó de nuevo que tras el altercado que tuvieron el pasado martes se está viendo el verdadero carácter de la joven.

Sofía Suescun defiende a Kiko Jiménez

Belén Esteban salió en defensa de Rocío lanzando un demoledor mensaje al exnovio de Gloria Camila: "Quieres dar a entender con que la niña es tal y como la hemos visto, pero ¿sabes una cosa? Que aquí el único que ha dormido en un calabozo se llama Kiko Jiménez".

El joven no ahondó en el tema pero si dijo que había sido un "golpe muy bajo". Sofía Suescun publicó un mensaje en las redes sociales y aunque no está claro el destinatario, todo apunta a la de San Blas por lo acaecido en plató: "Que sucia eres, por no decir más cosas".