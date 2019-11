Sale a la luz el casting secreto de Mónica Carrillo para 'El diario de Patricia' Ecoteuve.es 22/11/2019 - 19:17 0 Comentarios

La presentadora acabó fichando un mes después por 'Antena 3 Noticias'

Mónica Carrillo celebró el Día de la Televisión este jueves con la prueba que hizo para el mítico programa El diario de Patricia. La presentadora se desenvolvió como pez en el agua saludando a los espectadores y dando paso a los invitados.

"Hace trece años estaba trabajando como redactora y presentadora de informativos en TVE", dice. "Una noche me sonó el teléfono: me llamaban de Antena 3 para que hiciera una prueba de cámara para un programa [El diario de Patricia]. Al mes siguiente me incorporé a Antena 3 Noticias donde todavía sigo".

Después de su etapa en Televisión Española, Carrillo fichó por Antena 3 en 2006 para presentar distintas ediciones de sus informativos. Desde 2014, se ha convertido en el compañero inseparable de Matías Prats los fines de semana.