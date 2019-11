El tremendo susto de un reportero de TVE ante un inesperado grito en el Valle de los Caídos Ecoteuve.es 22/11/2019 - 12:05 0 Comentarios

Jesús Navarro tuvo un sobresalto por el que perdió el hilo de la conexión

Los reporteros hacen frente a multitud de situaciones mientras realizan conexiones en directo para sus cadenas. En más de una ocasión ocurren cosas que hacen que los periodistas se desconcentren o pierdan el control de su relato ante las cámaras.

Jesús Navarro, periodista de TVE, protagonizó este juves 20 de noviembre un divertido momento. María Casado, presentadora de La Mañana, conectó en directo con él, que se encontraba en el Valle de los Caídos para informar sobre el primer aniversario de la muerte de Francisco Franco sin el dictador enterrado en el recinto.

Un anónimo grita en La mañana

En pleno directo, cuando el periodista se disponía a hablar, un anónimo gritó "¡no!" y originó un sobresalto en Navarro. Asimismo, durante los primeros segundos, el reportero perdió el hilo de lo que estaba contando y María Casado intentó calmarle: "No te preocupes".

Más tarde, el periodista compartió el momento en sus redes sociales y bromeó con el susto que se llevó con el grito: "Si viendo la #tele no has saltado con este #grito... Ocurre muy pocas veces, pero algún día tenía que pasar. Cosas del #directo. Me he #asustado hasta yo!!".