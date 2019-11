Broncano saca a la luz el partido político para el que trabajó Paula Sainz-Pardo, de 'La 2 Noticias' Ecoteuve.es 22/11/2019 - 11:52 0 Comentarios

La presentadora del informativo formó parte del gabinete de prensa de Ciudadanos

Broncano, a la periodista al saber que ha comprado el 'Satisfayer': "Tu clítoris no sabe lo que le viene"

David Broncano se la 'jugó' a Paula Sainz-Pardo, presentadora de La 2 Noticias, en su visita a La resistencia. Al repasar su trayectoria laboral, el cómico sacó a la luz el partido para el que la periodista trabajó en el pasado: "Esto no sé si tenías que haberlo puesto".

Broncano desveló que Paula había formado parte del gabinete de prensa de Ciudadanos. "Huele a leche, sí", afirmó él ante el revuelo del público acordándose de Lucas, el perro de Albert Rivera.

"Saltaste del barco a tiempo, ¿eh?", dijo Broncano a lo que ella añadió: "Están de capa caída, sí". "La capa la han quemado", espetó él. "A mí me da un poco de pena porque la gente con la que yo curraba era muy buena", se resignó la presentadora.

"Y muy buenas ideas", bromeó él ante las risas de los espectadores. "De ahí no salen las ideas, salen del equipo de Mensaje", aclaró ella. "Ah, vale. Vosotros tenéis que comunicar esas mierdas", dijo Broncano imaginando a Paula escribiendo la nota de prensa de los fichajes de Felisuco o Toni Cantó.

Paula Sainz-Pardo y el succionador de clítoris

El sexo no faltó en la charla con la presentadora de La 2 Noticias, que ganó el premio Iris a Mejor Informativo ex aequo con Al rojo vivo. "Me he comprado el Satisfayer", afirmó Paula explicando que lo había pedido hace "tres o cuatro días" y que ya "está viniendo".

"O sea, que tu clítoris no sabe lo que le viene", señaló Broncano. "Tu clítoris no sabe que el sábado o el domingo le va a cambiar la vida". "Las opiniones en Internet dicen que es una cosa de otro universo. Pero como todavía no lo he probado...", apuntó ella.