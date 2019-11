El sorprendente guiño de Juanra Bonet a 'Pasapalabra' y Christian Gálvez desde '¡Boom!' Ecoteuve.es 13:45 - 22/11/2019 0 Comentarios

El presentador hizo mención al que fue su competencia hasta hace mes y medio

¡Boom! se ha convertido en una caja de sorpresas ya que en cada programa sucede algo distinto. Asimismo, la entrega del jueves dejó un momento que aún no se había vivido en el espacio. Fue en ese momento cuando Juanra Bonet se acordó de Pasapalabra.

Todo ocurrió en una de las fases del programa, la de las bombas estratégicas. Los dos concursantes se enfrentaban a un panel acerca de las "razas de de cerdo". La última opción correcta era "Yorkshire" y el representante de 'Los Dispersos' la dijo cuando finalizó el tiempo.

El conductor del programa, Juanra Bonet, se esperó a que le dieran directrices ya que no estaba claro si lo había dicho antes de agotarse el tiempo: "Vamos a pedir el VAR. Yo creo que no".

Tras visionar el momento, el programa deliberó que no la respuesta de Óscar no había entrado a tiempo. Fue entonces cuando Bonet se acordó de el programa de Telecinco: "Ni la mejor versión de Christian Gálvez leyendo el rosco puede encajar "Yorkshire" en tan poco tiempo. Sí era la correcta, pero no entró".