La amenaza de Pablo Motos a El Monaguillo en el sorpresón a Dani Martín: "Te voy a llevar a Telecinco"

El enfado sirvió de gancho para que 'El hormiguero' llevara al cantante al Wanda Metropolitano

La visita de Dani Martín a El hormiguero este jueves acabó con final inesperado. Pablo Motos sorprendió al cantante llevándole en directo al Wanda Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid. Allí, se encontró con el capitán rojiblanco Koke.

Antes de eso, al finalizar la entrevista, Motos se enfadó con El Monaguillo al sentirse "engañado" con su sección, en la que puso a prueba su forma física. "Me has mentido, esto no lo habéis ensayado", reprochó el presentador a su colaborador, muy arrepentido.

"Me has mentido. Solo te dije: 'Solo te pido, y te renuevo, si no me mientes", insistió Motos ante un incrédulo Martín. Monaguillo reconoció que le había mentido y afirmó que ni se había tomado un Aquarius.

El número continuó con la amenaza de despido: "Ha sido muy bonito estar contigo, un tiempo precioso, nos lo hemos pasado muy bien, te dije que no me mintieses, pero me has mentido".

Entre súplicas, Motos fue rotundo: "Hasta aquí hemos llegado. Te voy a dejar en la puerta de Telecinco, a ver si allí te quieren". "¡Nooo!", gritó Monaguillo afirmando que prefería que le dejasen en un "cajero". "¡No conozco a nadie en Telecinco!".

El sorpresón de Pablo Motos a Dani Martín en 'El hormiguero'

Con estas, los tres se dirigieron al exterior del plató para montarse en un minibus. El cabreo de Motos fue el gancho perfecto para la sorpresa que el programa de Antena 3 preparó para el exvocalista de El canto del loco. "¡No me lo creo! ¡Madre mía! ¡Qué maravilla!", exclamó cuando entró en el feudo de su equipo con las luces apagadas. "Pero qué día más bonito!".

"Nos lo han abierto para ti", explicó el comunicador mientras se dirigían al centro del césped: "¡Qué empiece el show!". Fue entonces cuando comenzó el show de luces y sonido del Metropolitano. Instantes después, Koke puso la guinda saltando al campo.