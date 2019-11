El "calentón" de un joven ante las confesiones sexuales de su cita en 'First Dates' Ecoteuve.es 22/11/2019 - 10:28 0 Comentarios

Una comensal sube la temperatura en el restaurante del dating show de Cuatro

First Dates abrió una noche más las puertas de su restaurante en Cuatro para recibir la visita de nuevos solteros dispuestos a encontrar el amor. Y de entre todas las citas que se celebraron en el local regentado por Carlos Sobera, destacó la de Ana y Fernando, dos jóvenes que subieron la temperatura en el dating de Mediaset.

La joven, de 24 años, aseguró tener mucha experiencia a pesar de su edad: "Me gusta siempre vivir al límite. He trabajado como socorrista y ahora soy ayudante de veterinaria. Además, también soy actriz y muy fan de Mario Casas", empezó diciendo en su presentación antes de conocer a su acompañante, el cual no le gustó nada desde el primer minuto.

