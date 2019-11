La estocada definitiva de Mila Ximénez a Hugo en 'GH VIP': "Has vejado a las mujeres de esta casa" Ecoteuve.es 10:55 - 22/11/2019 4 Comentarios

El concursante no logró salvarse de su nominación contra Antonio David

Hugo Castejón perdió la batalla y se convirtió en el décimo expulsado de GH VIP 7. Mila Ximénez lloró de la alegría al ver a Antonio David volver de la sala de expulsión. No obstante, la encrucijada entre la tertuliana y el cantante no cesó y se enfrentaron en la despedida.

"Simplemente deciros que yo he perdido y que vosotras y Antonio David habéis ganado. Disfrutad de la victoria y que gane el mejor", manifestó Castejón al conectar con la casa y añadió que "no quiero entrar a decir individualmente lo que pienso porque podría tirarme aquí toda la noche".

Mila Ximénez carga contra Hugo Castejón

Sin embargo, el exconcursante expresó que "ahora mismo estarán contentos porque los enemigos en común unen pero cuando desaparece el enemigo en común comienzan a aparecer los enemigos dentro del propio grupo. Ahora empezarán las batallas internas entre ellos y las traiciones".

Mila Ximénez no dio la callada por respuesta y se defendió del ataque de Hugo: "Probablemente habrá cuchillos en la casa pero no tan afilados como el tuyo. Quizá haya mierda en la casa pero una mierda diferente". Además, la sevillana aseguró que a Hugo se le "ha ido de las manos" ya que ""Has vejado, denigrado, humillado y fastidiado a todas las mujeres de esta casa".