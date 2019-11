El morbo de ver a María Teresa Campos en Antena 3: así llegó y salió de la cadena hace 15 años David Saiz 12:48 - 22/11/2019 0 Comentarios

La comunicadora y su hija Terelu regresan esta noche como invitadas de Alfonso Arús

Primavera de 2004. Se anuncia el fichaje de María Teresa Campos por Antena 3 después de ocho temporadas en Telecinco como reina de las mañanas. Al mismo tiempo, sonaban con fuerza los rumores de que Ana Rosa Quintana, entonces líder de las tardes con Sabor a ti, iba a hacer el camino contrario para ocupar el hueco que dejaba libre la malagueña. Así se confirmó meses después.

Esta es la historia de uno de los movimientos más sonados en la historia de las televisiones privadas. Un 'intercambio de cromos' que transformó el panorama de los magacines matinales hasta nuestros días. "Me gustaría ser capaz de irme antes de que me echen", dijo Campos cuando desembarcó en su nueva cadena. Quería "seguir en Antena 3 hasta el final de mi vida profesional". Sin embargo, aquella experiencia duró solo año y medio.

María Teresa Campos vuelve esta noche a la que fue su casa durante un breve periodo de su trayectoria. Amadrina, con su hija Terelu, el nuevo programa de Alfonso Arús en Antena 3. ¿Recordará esta parte de su vida?

¿Por qué se fue María Teresa Campos de Telecinco a Antena 3?

Cuenta María Teresa Campos en su libro Historias de mi tele que decidió firmar la oferta que le había hecho Antena 3 cuando leyó un titular en prensa: "Estamos preparados para la marcha de María Teresa Campos". "Fue un mazazo que hirió mi, seguramente excesiva, sensibilidad", cuenta. "En caliente, tomé la decisión profesional más equivocada de mi vida".

El desembarco de María Teresa Campos en Antena 3 se produjo en septiembre de 2004. De Día a Día (Telecinco) cambió a Cada Día (Antena 3) y se llevó a casi todo su equipo, excepto a algunos rostros, como Alessandro Lequio, que se quedó en Telecinco, o Jorge Javier Vázquez, que estaba en El Tomate.

Ana Rosa Quintana acabó fichando por Telecinco. Se anunció en septiembre de 2004, aunque era un secreto a voces en la profesión. Se habló, incluso, de que hubiera fichado por Telecinco antes que María Teresa lo hiciera por Antena 3. "No tengo manera de demostrarlo. Se lo pregunté y me dijo que no. Respeto su palabra. Resulta raro y creo que puede estar diciendo la verdad porque yo tenía un 26% y ella en Antena 3 en esa época estaba muy mal de audiencia. A no ser que Telecinco pensara: 'La voy a coger a la baja", explicó Campos, recientemente, en una entrevista.

Embarazada de gemelos, la incorporación de Ana Rosa se retraso hasta enero de 2005. Mientras tanto, Carolina Ferre guardó el sitio con una versión diferente de Día a día en la que también estaba Óscar Martínez, que continuó después con Quintana.

¿Qué audiencia tuvo María Teresa Campos en Antena 3?

El primer trimestre, sin Quintana de rival, María Teresa Campos logró un buen 22,2% de cuota. Cuando arrancó El programa de Ana Rosa comenzó a bajar hasta el 19%, seis puntos por debajo de la competencia. Y el comienzo de la siguiente temporada fue peor (16,9%).

"Yo no tenía reality shows ni me iban los escándalos tipo Aquí hay tomate, que en ese momento estaban en auge", justifica Campos en su libro, donde explica que la primera temporada le fue mejor porque podía comentar La Granja, reality presentado por su hija Terelu, o La selva de los famosos.

Uno de los momentos más tensos y recordados de aquella época fue cuando insultó desde Antena 3 a Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset. "¡Gilipollas!".

'Lo que inTeresa', la segunda y última oportunidad de Campos en Antena 3

Cada día duró temporada y media. En enero de 2006, Antena 3 canceló el programa y puso en marcha Lo que inTeresa, de menor duración y centrado en la actualidad política y de sucesos.

Sin embargo, la nueva estrategia no funcionó. El programa se estancó con un 15% de audiencia media y la cadena acabó sacándolo de la parrilla en abril. El paso de María Teresa Campos por antena 3 terminó un par de meses después, cuando presentó un especial por la muerte de Rocío Jurado, amiga y madre de Rocío Carrasco, a quien había dado su primera oportunidad en televisión.

¿Volverá a Antena 3?

La visita de María Teresa Campos al programa de Alfonso Arús es un auténtico bombazo. No solo por su regreso a una gran cadena generalista -ha hecho entrevistas en Telemadrid y #0-, sino por ver a la comunicadora en la emisora rival de Telecinco, de donde ha salido lanzando algún dardo tras no ser renovada en primavera. "Ahora veo Puente Viejo, Ahora Caigo y Boom".

Antena 3 insiste en que María Teresa Campos y Terelu van esta solo de visita y que, en principio, no hay ninguna oferta de trabajo, ni para ella ni para su hija. "Ahora mismo no es algo que esté encima de la mesa. Vienen como invitadas, pero no hay más proyectos".