Carlota Corredera orina en una papelera en mitad de 'Sálvame': "Me hacía pis" Ecoteuve.es 21/11/2019 - 20:17

La presentadora sufrió un aprieto en una de las publicidades del programa

Sálvame no deja de sorprender a los espectadores. Este jueves, minutos antes de recibir la visita sorpresa de Cristina Cifuentes, el programa dejó sin palabras a la audiencia al desvelar lo que había pasado en las inmediaciones de Telecinco durante una de las publicidades.

Kiko Hernández fue en busca de Carlota Corredera, a la que había aislado en la sala VIP de Mediaset porque iba a recibir una importante sorpresa. "¿Estamos en directo?", preguntó a su compañero nada más verlo entrar por al puerta. "¿Por qué está esta bolsa cerrada?", le replicó enseguida el tertuliano mientras la cámara enfocaba a la papelera.

"Como no me dejabais salir, he hecho pis ahí", confesó sonrojada la presentadora. "¿De verdad?", dijo incrédulo Kiko Hernández. "Me hacía pis, sabéis que lo hago siempre en publi y no me habéis dejado salir. ¿Dónde lo hago?", respondió la gallega antes de que el colaborador le pidiera abrirla.

"Bastante que he compartido con el público que he meado en directo", concluyó Corredera, que emprendió su camino a plató para recibir la sorpresa de Cifuentes en el plató de Telecinco.