Cristina Cifuentes aparece por sorpresa en 'Sálvame' para dar una sorpresa a Carlota Corredera Ecoteuve.es 21/11/2019

La expresidenta de la Comunidad de Madrid fichó como colaboradora de Ana Rosa

Cristina Cifuentes ha aparecido por sorpresa a media tarde en Sálvame con el objetivo de entregar un paquete a Carlota Corredera. Se trata de su segunda aparición en Mediaset en esta semana.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid debutó como tertuliana de El programa de Ana Rosa el pasado lunes. Cifuentes expuso su opinión en la mesa política del matinal de Telecinco. Ahora, se ha atrevido a entrar en el plató de Sálvame para dar una sorpresa a Carlota Corredera, que ha roto a llorar una vez más.

"Cristina es una de las personas a la que entrevisto en el libro que saco justo hoy. No nos conocíamos y mi intuición me hacía pensar que yo te caía bien. Cuando se puso la maquinaria en marcha para el libro, en el que quería hablar de mujeres, pensé que tu perfil era muy importante. Quería saber lo que has vivido como madre y como política", dijo entre lágrimas Corredera antes de abrir la caja que le traía la expolítica del PP.

"No nos conocíamos de nada. Yo la conocía como todo espectador, pero también de referencias de gente que me había hablado de ti. Gracias a contribuir en tu libro te he podido conocer como persona y es que eres maravillosa. Buena profesional, pero mejor persona", le respondió Cifuentes, que le hizo entrega del primer ejemplar de su publicación.

Cristina Cifuentes, ¿nueva presentadora de Sálvame?

Antes de marcharse, Kiko Hernández cogió a Cifuentes por banda para hacerle una inesperada proposición. "Te traslado una invitación de la dirección del programa. ¿Te gustaría que el próximo lunes y el próximo miércoles seas la presentadora de Sálvame hasta que llegue Jorge?", le lanzó por sorpresa a la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

"Esto es una encerrona de toda la vida. No es cuestión de pensármelo. Yo ahora estoy viajando mucho y no sé si voy a poder. No digo que en el futuro no lo vaya a hacer. Pero me encanta este programa. Veo Sálvame y me divierto muchísimo. Seguid así, entreteniendo a la gente", confesó Cifuentes antes de abandonar el plató ovacionada.