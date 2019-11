'Tu cara me suena' pone en marcha su octava edición en Antena 3: "Tenemos un casting muy potente" Ecoteuve.es 21/11/2019 - 18:42 0 Comentarios

El talent de imitaciones avanza una de las novedades que sufrirá la mecánica

Antena 3 ya ha puesto todo en marcha para arrancar la producción de la octava edición de Tu cara me suena. El concurso de imitaciones volverá a las pantallas, tras las vacaciones de Navidad, convertido en el talent show que más temporadas ha emitido de forma ininterrumpida.

"Hay muchas ganas y viendo la ilusión de la gente, creo que hemos acertado. Tenemos un grupo de concursantes muy potente que hará disfrutar al espectador", ha asegurado Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, en una rueda de prensa a la que ha asistido ECOTEUVE.ES.

Manel Fuentes se vuelve a poner al frente de este formato musical de prime time que buscará las mejores imitaciones de grandes artistas entre un grupo de valientes concursantes que ya han demostrado en multitud de ocasiones sus dotes artísticas. "Estamos cada vez mejor. Miro al casting y pocas veces vemos una salsa tan bien hecha", ha comentado el presentador, que ha avanzado una de las novedades de la mecánica.

"Este año los veremos a todos juntos antes de salir al escenario", ha señalado desvelando que a partir de ahora, las entrevistas previas a cada actuación las hará con todo el grupo junto.

Por supuesto, el presentador no estará solo acompañando a los concursantes. Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer volverán a asumir la tarea como jurado de Tu cara me suena y serán ellos los que valores el trabajo cada semana de los concursantes y sus actuaciones.

Mario Vaquerizo: "No eres nadie si no estás en TCMS"

Los concursantes que se han atrevido a subirse a este deseado escenario son la principal novedad de la edición. Este año, Mario Vaquerizo, Belinda Washington, El Monaguillo, Rocío Madrid, Cristina Ramos, María Isabel, Nerea Rodríguez, Jorge González y Gemeliers serán los participantes de la octava edición del programa.

"Estoy aquí porque TCMS es muy Vaquerizo. Creo que soy un artista para el que la imagen es igual de importante que la música. Lo demás, es otro concepto de artistas que no me interesan. Y me decidí a venir por que pensé: 'Mario, es que no eres nadie si no estás en Tu cara me suena'. Pues como quiero ser mucho aquí estoy... ¡Y quiero ganar", ha comentado Vaquerizo a la hora de explicar por qué se animó a participar en el programa.

¿Moverá Antena 3 TMCS de la noche del viernes?

En definitiva, Antena 3 ha puesto toda la carne en el asador para llevar a cabo otra gran edición de su talent musical más exitoso. Eso sí, habrá que esperar para saber si la cadena decide mantener su emisión en la noche del viernes o cambiarla a otro día de la semana.

De momento, Alfonso Arús y su Arusitys Prime aterrizan este viernes en esta franja, por lo que, en caso de funcionar en audiencias, Antena 3 podría verse obligado a mover de día Tu cara me suena. "No hemos pensado aun en el día de emisión. Si hubiera que cambiarlo, ¡bendito problema! Ojalá que tengamos que vernos en esa tesitura. TCMS ha ido cualquier día y siempre ha tenido éxito. Es muy horizontal", ha señalado Ferreiro.