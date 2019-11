El sofá de Ana Rosa, "escenario" del amor de Marta López y Alfonso Merlos: "Mientras no hayan terminado aquí" Ecoteuve.es 21/11/2019 - 16:18 0 Comentarios

Sonsoles Ónega asegura haber sido testigo del inicio de la relación de los colaboradores

Marta López, exconcursante de Gran Hermano, mantiene una relación con el periodista Alfonso Merlos. Ambos se han conocido en Ya es mediodía, el programa que presenta Sonsoles Ónega, cuyo plató es el mismo que el de Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa ha comentado este jueves a Sonsoles Ónega que "el amor está en el aire" y han comentado ligeramente el romance surgido en Telecinco.



Pero lo verdaderamente sorprendente ha sido lo que ha dicho Ónega a continuación. "Tu sillón ha sido escenario, yo he visto cosas", ha comentado la presentadora de Ya es mediodía. Inmediatamente después, Ana Rosa se ha levantado. "¿Aquí? ¿Aquí qué han hecho? "Mientras hayan empezado aquí. Lo malo es que hayan terminado..."



Marta López ha confirmado en Ya es mediodía su relación y Sonsoles Ónega ha insistido en que ella ha sido testigo. "No hay Telecinco para correr si cuento lo que he visto en las instalaciones de esta televisión".