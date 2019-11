Ana Rosa defiende a Adara tras su 'broncón' con Hugo en 'GH VIP': "A mí también me da miedo" Ecoteuve.es 16:58 - 21/11/2019 0 Comentarios

La presentadora ha defendido a la concursante tras las críticas de Joaquín Prat

La discusión entre Hugo Castejón y Adara ha sido este jueves objeto de debate en El Programa de Ana Rosa. Joaquín Prat, que cada vez está mas convencido de que Adara está 'cargándose' todos los avances que había hecho en el concurso, ha iniciado la conversación hablando de su 'papel' y de la incredulidad que le generan sus 'falsas lágrimas': "Sabemos que Adara está haciendo un papel porque no soporta a Hugo", dijo el presentador.

Por su parte, Ana Rosa, que se ha sentido identificada con Adara, le ha llevado la contraria y ha optado por defender a la concursante: "A mí esos gritos, esos aspavientos y esos números que monta también me dan miedo", dijo posicionándose con la madrileña, una de las grandes favoritas para alzarse con el preciado maletín.

Por otro lado, Bibiana Fernández, que también se ha querido poner del lado de Adara alegó: "Ella no sintió su apoyo cuando se fue Gianmarco y Joao", recordó. La colaboradora cree que ese ha sido el motivo de que hayan roto su amistad.

Por último, Bibiana ha querido aclarar que la concursante no se refiere a un miedo físico por parte de Hugo, sino que habla de un comportamiento: "Adara lo aclara, dice este tío me da miedo, su frialdad, su comportamiento; no se refiere a que le vaya a pegar", ha defendido.