Kiko Hernandez cree que Belén Esteban necesita "ayuda profesional": "No supera lo que pasó en su 'GH VIP" Ecoteuve.es 17:27 - 21/11/2019 0 Comentarios

"No es capaz de pasar página y tiene que ser un sufrimiento terrible", dice

Si alguien se ha mostrado implacable con Mila Ximénez desde que empezó su andadura en la vigente edición de GH VIP, esa ha sido Belén Esteban. La colaboradora no sólo ha calificado de decepcionante el concurso de la colaboradora de Sálvame, sino que ha pedido su expulsión en diversas ocasiones.

Esta actitud tan crítica de Belén Esteban ha sido tema de debate en Sálvame, donde varios colaboradores, y hasta el propio Jorge Javier Vázquez, han dado su opinión sin filtros. Kiko Hernández ha asegurado que las críticas de Belén hacia la actual concursante se deben a que esta no ha superado lo que se dijo de ella durante su paso por GH VIP.

Lea también: Sorpresa en 'GH VIP': Mila Ximénez, salvada de una expulsión que es crucial

En su opinión, el comportamiento de la que fue ganadora del reality obedece a un conflicto interior que arrastra desde su propia edición, en la que recibió todo tipo de críticas, algunas de las más agrias por parte de Mila Ximénez.

Kiko ha llegado a decir que su compañera, con la que admite tener una gran amistad, debería incluso pedir ayuda de expertos: "Creo que Belén tendría que ir a un profesional que le ayude a resolver el conflicto que tiene".

"Adoro tanto a Mila como a Belén", ha aclarado el colaborador. "Belén quiere que salga Mila por todo lo que dijo de ella, no es capaz de pasar página y tiene que ser un sufrimiento terrible", desveló el tertuliano.

Jorge Javier llama "valiente" a Kiko tras su reflexión

Jorge Javier no ha pasado por alto el comentario de su colaborador, al que alabó por su honestidad y atrevimiento: "Me parece que estas siendo muy sincero y te la estas jugando mucho, siendo tu tan amigo de Belén como eres y sabiendo que tiene muy en cuenta lo que dices. Me parece muy valiente", concluyó el catalán.