Alfonso Arús: "Me gustaría presentar las tardes para competir contra 'Sálvame" Marco Almodóvar 8:45 - 22/11/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al presentador, que hoy llega al horario estelar de Antena 3

"No existe el más mínimo problema con Pablo Motos, no sé dónde está la rivalidad", dice

"Si yo fuera de Mediaset, estaría deseando que en Atresmedia hablaran de mí", afirma

Alfonso Arús sabe mucho de tele. Sus casi treinta años de trayectoria le avalan. Ahora, el comunicador catalán salta al horario estelar de Antena 3 con Arusitys prime, un programa que recupera la ventana del directo la noche de los viernes.

Después de haber madrugado y haber trasnochado con los espectadores, a Arús abre la puerta a hacer un formato en las tardes de la cadena al considerar que Sálvame "deja un margen generoso para otro tipo de programa en directo". Pero aclara: "Nadie me lo ha ofrecido".

Arús, por otra parte, entierran los rumores de guerra que siempre han sobrevolado sobre figura y Pablo Motos, con quien compartirá los prime time diarios de Antena 3: "No existe el más mínimo problema con él. No somos rivales".

En otro orden de cosas, el presentador dice que le parece "absurdo" que Mediaset no ceda las imágenes de sus programas. "Si fuera ellos, estaría deseando que en Atresmedia hablaran de mí", dice a ECOTEUVE.ES.

Lea también: ¿Planea Antena 3 pujar por los derechos de 'Pasapalabra'?: "Es un formato muy competitivo"

¿Cómo fue esa llamada a María Teresa?

Simplemente hable con ella, me dijo que entendía perfectamente de qué iba la sección, le expuse el por qué me hacía ilusión de que fuese la primera. También hubiera sido magnifico poner a María Teresa Campos con Ana Rosa Quintana. Yo hubiera dado un brazo y un riñón ver qué se hubieran preguntado, pero es obvio que es imposible, a lo mejor en otra cadena, hubiera dado un juego tremendo.

¿Cuál será su función en esta entrevista?

Primero se entrevistarán ellas y luego, mi función será matizar, rubricar, repreguntar... No seré una persona externa a la conversación entre ellas, sino que permite una pequeña injerencia. Hay muchos temas de actualidad y yo tengo que preguntar por si saca un disco con Bigote o si vuelve a la tele.

¿Quién tiene un buen EntrevistaDos?

Me encantaría que vinieran De la Morena y José María García, Mariló y Carlos Herrera o Josep Borrel y Pedro Ruiz. Yo lo voy a intentar. Este formato no me lo compró nadie. Lo presenté a Atresmedia y a Mediaset. Me hubiera gustado que personajes que tienen un conocimiento fuerte el uno del otro, tuvieran la oportunidad de preguntarse durante un tiempo más generoso. Errejón e Iglesias también sería bueno.

¿Con quién se entrevistaría usted?

Esta sección nació de esa reflexión porque yo tenía muchas invitaciones. Yo pensé que si voy a casa de Buenafuente sé que voy a remolque porque el está con su orquesta, su público, sus colaboradores... Pero si luego me das la oportunidad de que yo le entreviste, a lo mejor yo te diría que sí. De todos tenemos algo que temer cuando nos preguntan, pero también tenemos mucho que ganar cuando preguntamos, nació esta idea.

Como productor, ¿qué programa ingeniaría para la vuelta de María Teresa Campos a la televisión?

Si María Teresa quisiera trabajar, que yo lo dudo, pero ya le buscaría yo la sección, creo que tiene que acabar como presentadora o directora suyo. Es que se lo merece. Todo lo que no sea un programa presentado o dirigido por ella, que ponga un broche de oro a su trayectoria, me parece un premio menor. Otra cosa es que no le apetezca. Lo desconozco.

Sería una injusticia televisiva muy grande que ya se ha producido en otros casos, como José María Íñigo. Verle en sus últimos años presentando una Teledienda o haciendo un paso extraño en Supervivientes, no hacía justicia a su figura.

¿Podría quedarse Terelu Campos como colaboradora suya?

No sé por qué se me pregunta. ¿Existe algún tipo de rumor? Me hace gracia porque yo sí que he hablado con María Teresa, pero con Terelu no.

Pero, ¿le gustaría a usted que se incorporara?

Sí. Sí que me gustaría. Me da la sensación de que siempre están hablando de Terelu, de lo que tendría que hacer, de lo que debería hacer o de dónde sería feliz. Están elucubrando por elucubrar: 'No, es que a ella no le gusta ser colaboradora sino presentadora. Es que le gustaría estar en Viva la vida y no en Sálvame...'.

Yo no lo sé donde quiere estar. Yo he visto a Terelu en Telemadrid y me parece que puede presentar, que puede ser contertulia, polemista...

Y actriz, mira el papel que hizo en Paquita Salas...

(Risas). Que Terelu sería un fichaje, sí. Pero yo no sé si está dispuesta a dejar Viva la vida, que me parece un gran formato.

Telecinco ha contraatacado a su bombazo levantando Volverte a ver por la película Perfectos desconocidos. ¿Qué opina sobre la contraprogramación?

Y la semana siguiente vendrá el Deluxe. La contraprogramación es lítica, despista muchísimo al espectador y que, en general, favorece siempre más al grupo que tienen más ases en la manga. Ahora mismo, Mediaset tiene cuatro o cinco opciones que son intercambiables y que te pongan la que te pongan es un peso pesado.

Antena 3 todavía hoy no tiene exactamente la misma parrilla que Mediaset. Sinceramente, a mi estas guerras me hacen gracia y me ponen. El mayor desprecio es que no muevan nada y que digan que soy un matado. Cuando hay cambios, por lo menos se reconoce que hay respeto.

Dejemos a Las Campos. ¿Le gustaría hacer las tardes?

La pregunta es '¿qué podría hacer que no haya hecho?'. Yo he hecho mañanas, prime time, late night. Entonces algo que no he hecho y que me gustaría hacer son las tardes. Yo soy un gran admirador de Sálvame, que me parece un programa irrebatible, pero creo que deja un margen generoso para otro tipo de programa en directo que se complemente. También te digo, nadie me ha propuesto las tardes.

Pero usted ha dicho que en su contrato existe una tercera opción...

Sí, sí, sí. Cuando fiché por Atresmedia, yo firmo un contrato genérico que, por un lado está La Sexta, y por otro Antena 3, pero que no te garantizan nunca en qué cadenas vas. Entonces, hay una tercera opción de otro tipo de programa pero no sé para qué canal es.

La televisión generalista camina hacia el directo. ¿A Antena 3 le faltan más franjas en directo?

Sí, a Antena 3 le faltan directos. La cadena que mejor lo ha entendido con diferencia es La Sexta. Sin el directo, las cadenas tienen poco que ofrecer respecto a otras plataformas y es verdad que, desde las 7.30, está todo el día en directo. A mí me gustaría que el resto de cadenas se sumaran a este carro porque es el futuro de la televisión.

En Arusitys sí que se habla de la competencia...

Es que no pasa nada, sinceramente. Estas prevenciones que tienen las cadenas de 'en el otro sitio hay un programa...'. Esto me parece absurdo. ¿Cómo se llama? ¿Gran Hermano? ¿Supervivientes? Dilo y ya está.

MasterChef se comenta mucho por las mañanas.

Mucho. Es que yo he sido siempre un gran defensor de esto. No entiendo dónde está el problema.

¿Fue fácil convencer a Atresmedia?

No, fácil, no. Pero yo soy muy cabezón. No lo entiendo porque es tanto suponer que la gente solo ve tu cadena y que no ve nada de la competencia. Yo era seguidor de Sé lo que hicisteis, un gran programa. Ahora bien, también entiendo que si todos los días le pegas hostias a una cadena que te deja las imágenes...

No creo que haga ningún mal a Televisión Española por hablar de MasterChef y si yo fuera de Mediaset estaría deseando que en Atresmedia hablaran de mí. Y al revés. Es una publicidad gratuita.

¿Se ha intentado conseguir imágenes de Mediaset?

Mediaset se cierra absolutamente a todo. Esta política no la comparto y en Mediaset saben que yo nunca hablaría mal de ellos. Es que lo saben. Es absurdo que yo le dedique cinco minutos a un programa para ponerlo a parir porque sé que es el primero y el último.

Ahora bien, nosotros podemos llevar a nuestro terreno ciertos contenidos. También entiendo que Mediaset se nutre muchísimo de sus propios contenidos y en ese sentido ha cambiado mucho su programación. Antes, no tenía tantos programas de zapping como tienen ahora. Ahora no sabes si estás viendo o Ana Rosa, o Socialité, o Viva la vida, o Cazamariposas, o Sálvame. La misma imagen de Adara ha salido en siete sitios.

¿Qué ha aprendido de Mediaset durante todo este tiempo?

He aprendido poco porque ellos fueron el 50% de 8tv y, al final, me reconocieron que aprendieron más de mí que yo de ellos en el sentido de que no veían por dónde veían los tiros. Me dieron la razón. Como consumidor, Mediaset tiene una forma de hacer televisión que es atractiva.

No me gusta hablar de mis logros porque parece que es una pedantería, pero muchas de las cosas que ahora se están haciendo, lo llevaba haciendo yo en Arusitys hace un porrón de años. La ventaja de trabajar en cadenas con un presupuesto y un share muy pequeños es que te exigen mucho más en cuanto a imaginación.

Usted y Pablo Motos coparán los prime time diarios de Antena 3 a partir de ahora. ¿Existe una lucha de egos?

Por mi parte, no existe el más mínimo problema con él. Te lo digo seriamente. No sé donde está la rivalidad porque si el va de lunes a jueves y yo los viernes, intentaremos todos que la cadena tire. Sería absurdo no aunar esfuerzos. Yo no soy rival de él ni el rival mío.

Tiene un buen 'Entrevista2'. Ir a El hormiguero primero y luego que él devolviese la visita...

Me encantaría, sí.