Antena 3 descarta fichar a Las Campos: "Vienen de invitadas; no hay más proyectos" Marco Almodóvar 21/11/2019 - 13:24

María Teresa Campos y su hija Terelu visitan este viernes 'Arusitys prime'

María Teresa Campos y Terelu regresan este viernes a Antena 3. Lo hacen como invitadas de Arusitys prime, el nuevo programa de Alfonso Arús, y su presencia se ha convertido en todo un bombazo.

"Son las mejores exponentes para la sección Entrevista2", opina Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, en una entrevista en ECOTEUVE.ES. "Aparte de su relación madre-hija, han tenido mucho tiempo una relación laboral y son dos profesionales del medio. Es muy buena elección para que el espectador pueda ver el potencial de la sección".



Sobre la vuelta histórica de la presentadora a Antena 3, Ferreiro dice que la "entrevista es muy importante" y que es "una profesional a la que admiro por su brillante carrera en televisión".

Pero, por ahora, no hay ninguna oferta de trabajo, ni para ella ni para su hija. "Ahora mismo no es algo que esté encima de la mesa. Vienen como invitadas, pero no hay más proyectos". María Teresa Campos trabajó en Antena 3 entre 2004 y 2006.