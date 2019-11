Un concursante acusa a 'Got Talent España' de "estafa" y el programa da explicaciones Ecoteuve.es 21/11/2019 - 11:33 0 Comentarios

Rafael DiDiego estalla contra el formato por no emitir su actuación, pese al 'sí' del jurado

La productora recuerda que existe el 'Selection Day', fase intermedia entre audiciones y semifinal

Solo aquellos que han conseguido el 'pase de oro', tienen garantizado su clasificación

La quinta temporada de Got Talent acabó sus audiciones el pasado lunes. Sin embargo, Rafael DiDiego, uno de los participantes ha denunciado la "estafa" del formato expresando su indignación después de que el programa decidiera no emitir su actuación.

"En las audiciones acabé con los cuatro síes del jurado, acabé con el público en pie y, de hecho, fue superemocionante", explica en un vídeo. "Acabo de recibir un mail en el que me están diciendo, sin darme ninguna explicación, que mi audición no va a ser emitida".

Rafael dice que se caracterizó de perro para su actuación y que Paz Padilla le "faltó el respeto": "Se puso a aullar al principio". "El señor Risto se puso a hablar con Edurne a mitad de la canción y tuve que parar la audición", sigue diciendo añadiendo que luego se disculpó y pidió que volviera a empezar. "Por estas razones, no conviene ser emitida en Telecinco porque va a dar muy mala imagen de cara a qué va a pensar la gente de Risto y de Paz".

Lea también: Las lágrimas de Edurne ante la amenaza de abandono de Risto en 'Got Talent': "Estoy agotado"

El correo electrónico de la productora asegura que la decisión de no emitir su actuación se debe a "a criterios de talento, diversidad, proyección y otros que el programa ha estimado oportunos". Eso sí, su audición sí que estará disponible en el canal de YouTube de Got Talent España, aunque no se especifica fecha determinada.

El participante sigue compartiendo su enfado: "No dejemos que sigan riéndose de la gente de esta manera... Engañándonos y utilizándolos simplemente para rellenar contenido de un programa de televisión y en otros casos como el mío ni para eso".

La explicación oficial de 'Got Talent España'

Pero, ¿realmente Got Talent ha cometido una injusticia y ha jugado con los sueños de este artista? La respuesta es no. El programa tiene una fase intermedia entre las audiciones y las semifinales llamada Selection Day. En esta etapa, que a veces se emite y otras no, el jurado se reúne para seleccionar a los semifinalistas definitivos.

La explicación se debe a que el ratio de 'síes' de los jueces en las audiciones es mucho más grande que el número de semifinalistas, establecido por Got Talent en 56, explica Fremantle, la productora, a ECOTEUVE.ES.

Por tanto, no todos los participantes que logran más de tres 'síes' pasan directamente a la semifinal. Tan solo tienen garantizada su clasificación aquellos que han logrado el 'pase de oro'. Todo esto está estipulado en los contratos que firman con anterioridad los concursantes.

También se establece que, pese a que su intervención no se emita en televisión, sí que se subirá a los canales de Got Talent en YouTube para garantizar su visibilidad.