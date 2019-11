Pepe Herrero (GH) ataca a Jorge Javier Vázquez por el caso de Carlota Prado: "Tapaste una violación" Ecoteuve.es 21/11/2019 - 11:10 0 Comentarios

El ganador de la séptima edición del reality acusa al presentador de Telecinco

El caso de Carlota Prado, la concursante que presuntamente sufrió abuso sexual de José María durante una noche en GH Revolution, sigue generando reacciones tras filtrarse el vídeo en el que se veía su reacción cuando el programa le mostró las imágenes de los hechos.

Esta vez ha sido Pepe Herrero, ganador de GH 7, quien ha dado su punto de vista. El concursante ha analizado lo sucedido en un directo de Instagram, que ha compartido con Coto Matamoros, desde donde ha arremetido con dureza contra el programa, los colaboradores pero, sobre todo, contra Jorge Javier Vázquez, presentador del reality.



Lea también: La jueza ve indicios de abuso sexual de José María a Carlota Prado en 'GH'

"Danos otra clase de moralidad, asústate de lo que ha hecho Adara con su marido. Llévate las manos a la cabeza. ¡Que tapaste una violación, pedazo de cabrón!", ha dicho Pepe Herrero en un vídeo retransmitido a través de la citada red social. "Ahora si quieres nos das una clase de moralidad: 12 meses, 12 causas... ¡Y por dinero, te lo comiste entero!", ha continuado Herrero en un tono muy enérgico.

"Tú por lo menos cobraste quinientos, seiscientos, setecientos mil pavos por hacerlo", prosigue Herrero. "¿Pero por 80 euros o 90 euros como habéis ido todos?", protesta dirigiéndose a los colaboradores de Gran Hermano. "¡No tenéis vergüenza. Sois unas cucarachas! Si no vais con una camiseta de 'Yo también soy Carlota', no volváis a hablarme de feminismo, pedazo de cabrones. Sois lo menos feministas que he visto en mi puta vida. No tenéis vergüenza. Sois meretrices de callejón!".