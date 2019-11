El comensal más bohemio de 'First Dates' flirtea con las camareras gemelas: "Sois mi fantasía erótica" Ecoteuve.es 21/11/2019 - 10:24 0 Comentarios

Romantic confiesa haber hecho tríos, "siempre con mujeres": "Hay que ser cerdo en la cama"

Romantic, probablemente, es el comensal más bohemio que ha acudido a First Dates para encontrar a su media naranja. "Todo lo que hago lo hago por amor, por expresión creativa, nunca con otros fines", afirmó este artista barceloné, que en realidad se llama Ángel.

"Hago todo tipo de trabajos precarios para sobrevivir, pero yo hago música, escribo canciones... Sobre todo me interesa la expresión artística. Soy muy sensible y soy como una esponja, por eso absorbo todo tipo de estímulos", explicó a Lidia Torrent.

Romantic, además, se definió como "epicúreo": "Vivo por el placer, como si hoy fuera mi último día". Por eso, el joven no estaba preocupado por cómo sería su cita: "Me quiero dejar sorprender. La vida es aburrida y me gusta la aventura".

El joven recibió a Irene, su cita, pero en quién se fijó primero fue en Cristina y Marisa, las camareras gemelas de First Dates: "Sois mi fantasía erótica, tenía que decirlo", dijo "Quiero que salgáis en alguno de mis videoclips". "Me parece que es verdad, lo comparto. Me parece estupendo", declaró Irene luego.

Romantic explicó después a su cita que le "apasiona el sexo" y que ha hecho "tríos", siempre "con dos mujeres". "Me desenvuelvo mejor con las mujeres, sexualmente y en la vida en general. Soy muy cerdo y me encanta. Hay que ser cerdo en la cama", añadió.