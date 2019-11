Terelu Campos vuelve a presentar con Toñi Moreno en el hospital: "La niña está perfecta" Ecoteuve.es 21/11/2019 - 9:33 0 Comentarios

"Regreso a Telemadrid, donde he pasado los años más felices de mi vida profesional"

Terelu Campos volvió este miércoles a ejercer de presentadora por la hospitalización de Toñi Moreno, que por orden de los médicos ha tenido que pasar 48 horas ingresada por su embarazo de siete meses.

"Vuelvo a saludarles después de muchos años a través de la pantalla de Telemadrid, donde he pasado los años más felices de mi vida", dijo Terelu Campos, con una "sensación agridulce"

"Mi amiga Toñi Moreno no puede estar esta noche con nosotros. Cualquier mujer embarazada sabe que hay días mejores y días peores. Y hoy a Toñi le toca descansar", continuó antes de hablar con Moreno a través de conexión telefónica.



"Quiero tranquilizar a mi familia", dijo Toñi desde el hospital. "No tengo hierro y me han dicho que tengo que estar en el hospital 48 horas, pero la niña está perfecta".



La presentadora titular de Aquellos maravillosos años tuvo palabras de cariño para Terelu Campos, a quien avisaron esa misma tarde de que debía coger las riendas del programa. "Te agradezco la profesionalidad, porque preparar un programa en dos horas no lo hace cualquiera".