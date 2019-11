Tamara Falcó se cansa de Jordi Cruz y le hace la cobra por insistir con un beso en 'Masterchef Celebrity' Ecoteuve.es 21/11/2019 - 9:12 0 Comentarios

La concursante se molestó con el juez y se resistió a besarle en la prueba de exteriores

Tamara Falcó y Jordi Cruz han protagonizado un divertido 'tonteo' durante toda la edición de Masterchef Celebrity. Ambos han bromeado con la idea de ser pareja y que le presentara a su madre, Isabel Preysler. Pero este miércoles se torcieron las cosas.

Jordi Cruz habló con Tamara Falcó durante la prueba de exteriores porque Pepe Rodríguez le había dicho que la concursante no le echaba de menos. "Está malmetiendo porque no es lo que yo he dicho. Juan [Avellaneda] era irremplazable, pero tú también", dijo la concursante.



"¿Sabes cómo podríamos cerrar el tema? Llamamos a Pepe, nos besamos...", propuso Jordi Cruz, mientras que Tamara no le seguía mucho el juego. "Te voy a dar con la espátula", contestó la concursante. "Y así ve que no hay grietas ni fisuras", continuó el chef.

La cobra de Tamara Falcó a Jordi Cruz en 'Masterchef Celebrity'

Cuando Pepe llegó, Jordi puso la mejilla para que Tamara le besara, pero no fue muy correspondido. Primero, Falcó tardó en reaccionar, hizo como que no había escuchado, y en vez de besarle prefirió pegar su propia mejilla a la del cocinero. "Casi me haces la cobra", contestó Jordi Cruz, que luego intentó dar otro beso a Falcó.