¿Planea Antena 3 pujar por los derechos de 'Pasapalabra'?: "Es un formato muy competitivo"

Antena 3 estrena mañana el nuevo programa de Alfonso Arús con la visita de Las Campos

"Vienen como invitadas, pero no hay más proyectos", dice sobre María Teresa y Terelu

A partir de ahora, las noches de los viernes en Antena 3 tienen nombre y apellidos. Alfonso Arús estrena Arusitys prime, "una necesidad" en la parrilla de la cadena ante el "deficit de programas en directo en prime time", explica a ECOTEUVE.ES Carmen Ferreiro, directora de Programas de Atresmedia. "El formato nace con la idea de continuidad", remarca.

La idea de poner a Arús al frente de un programa en el horario estelar no es nueva. El grupo de comunicación contempló esta opción en el contrato que firmó el comunicador catalán hace un año. Por entonces, el objetivo era otro: relanzar las mañanas de La Sexta con su matinal. "Aruser@s no ha tocado techo aun".

"Con el morning asentado, este era el momento idóneo de iniciar esta aventura", declara Ferreiro, que destaca "el tono, la frescura, el sentido del humor y la agilidad" de Arús. "Es un animal televisivo".

Arusitys prime llega con el bombazo de sentar en un mismo plató a María Teresa Campos y Terelu en un mismo plató. "Son las mejores exponentes para la sección Entrevista2", opina la directiva. "Aparte de su relación madre-hija, han tenido mucho tiempo una relación laboral y son dos profesionales del medio. Es muy buena elección para que el espectador pueda ver el potencial de la sección".

Sobre la vuelta histórica de la presentadora a Antena 3, Ferreiro dice que la "entrevista es muy importante" y que es "una profesional a la que admiro por su brillante carrera en televisión". Pero, por ahora, no hay ninguna oferta de trabajo, ni para ella ni para su hija. "Ahora mismo no es algo que esté sobre encima de la mesa. Vienen como invitadas, pero no hay más proyectos".

Antena 3, sobre 'La Voz': "El balance es positivo"

Que Arús aterrice los viernes, obliga a Antena 3 a que busque un nuevo día de emisión para Tu cara me suena, que llegará en enero. "Bendito problema", ríe Ferreiro. "Llegados a este punto, tendremos que decidir otro slot [franja horaria], pero siempre teniendo en cuenta el target del programa. Buscaremos el mejor hueco posible".

Sobre La Voz dice estar "muy satisfecha". Pese a que los datos de audiencia en la edición Kids no están siendo tan buenos, Ferreiro opina que el "balance es muy positivo". Para la nueva temporada, el talent incorporará una nueva fase, dice, en la que los "eliminados tendrán la oportunidad de ser repescados para los directos".

Para 2020, la gran apuesta de Antena 3 en entretenimiento es The Masked Singer. "Será el próximo killer format", adelante. "Está arrasando en mercados tan potentes como EE.UU., Francia, Alemania y ahora llega a Reino Unido. No es un talent show, es un gaming show, en el que el espectador jugará por primera vez". El formato se encuentra en fase de preproducción: "Estamos cerrando el jurado y el casting".

Carmen Ferreiro: "Pasapalabra es un formato muy competitivo"

Por último, la jefa del entretenimiento de Atresmedia opina sobre Pasapalabra después de que Telecinco tuviera que suspender sus emisiones tras la sentencia del Tribunal Supremo. Las opciones para su regreso a Mediaset pasan por las negociaciones con ITV, productora propietaria de los derechos del formato original.

Pero a estas negociaciones podrían sumarse otras cadenas, claro. ¿Estaría dispuesta Antena 3 a recuperar el programa que emitió durante seis años? ¿Se le ha pasado por la cabeza a la directiva? "Siempre me ha parecido un formato muy competitivo", responde Ferreiro. "Ahora mismo desconozco los problemas legales, pero si algún día fuese posible, la verdad es que es un gran formato. No puedo decir lo contrario".