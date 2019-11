Jorge Javier 'atiza' a Albert Rivera tras su retirada: "Iba por la vida con trazas de suicida" Ecoteuve.es 20/11/2019 - 19:17 0 Comentarios

El presentador de 'GH VIP' analiza la decisión del líder de Ciudadanos

Jorge Javier Vázquez ha sido uno de los últimos en dar su opinión sobre la decisión de Albert Rivera de retirarse definitivamente de la vida política. El presentador de Telecinco ha vuelto a ser muy crítico en su análisis sobre el devenir del catalán en el Congreso a lo largo de los últimos años.

El conductor de Sálvame comienza reconociendo que le produce "curiosidad" la marcha de Rivera, pero señala que últimamente "se manejaba por la vida con trazas de suicida". "Parecía no querer enterarse de que estaba perdiendo el norte, de que mezclarse con según qué compañías políticas le iba a pasar factura", escribe en su blog de Lecturas.

Jorge Javier critica que Albert Rivera "nos endilgase discursos broncos, cargados de resentimiento, incluso tenebrosos": "Disfrutaba sembrando la discordia con expresiones propias de peleas de callejón", lamenta el catalán que apunta que "se veía venir que se iba a pegar la gran hostia y parecía que todo el mundo se daba cuenta menos él". Sin embargo, Vázquez cree que Albert Rivera "quería pegársela". "Destruirse para volver a renacer en un hombre renovado y alegre".

"Todos hemos acabado hartos de Rivera, el primero él"

El presentador de Mediaset considera que Rivera era "un ser agriado constantemente por cualquier motivo". "Eso agota. Y tener el peso de tu España también, porque es sólo tuya y la pretendes imponer a los demás con una repetición que lleva al cansancio cuando no al hartazgo". Y es que Jorge Javier destaca que "todos hemos acabados hartos de Rivera, empezando por él".

Finalmente, reflexiona sobre la "travesía por el desierto" que acaba de emprender: "Tiene cuarenta años y lo encuentro envejecido. Parece tener la edad de los hombres que llevan pantalones amarillos en un yate", ironiza. "Si yo fuera él, me largaría a un país de sol permanente y me dedicaría a bailar bachata desde buena mañana hasta el ocaso", le recomienda. "Necesita frivolidad y alejarse de esa gente con la que se ha fotografiado últimamente. Y no estoy hablando de Malú", bromea el catalán.