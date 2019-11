Alfonso Arús, sobre la vuelta de María Teresa Campos a Antena 3: "Ni es un misil, ni una obsesión con Mediaset" Marco Almodóvar 20/11/2019 - 13:02 0 Comentarios

La veterana comunicadora y su hija Terelu amadrinarán el viernes el estreno de 'Arusitys Prime'

Alfonso Arús salta este viernes al horario estelar de Antena 3 con Arusitys Prime. El comunicador ha conseguido todo un bombazo para el estreno: recibirá en plató a María Teresa Campos y a su hija Terelu. Es el regreso de ambas a Atresmedia.

"Nada tiene que ver ni con un misil a Mediaset, ni con una obsesión con Mediaset ni nada que tenga la más mínima relación con una competitividad con Mediaset", ha remarcado Alfonso Arús durante la presentación del programa, a la que ha asistido ECOTEUVE.ES.



María Teresa Campos y Terelu inaugurarán una sección en la que se entrevistarán mutuamente y ellas, según Arús, son las invitadas perfectas. "Me parecía que para ejemplificar bien la sección era oportuno que en un primer programa, las dos primeras personas supieran entrevistar y, obviamente, estamos hablando de la mejor entrevistadora, o una de las mejores que hay en España, y una excelente entrevistadora que es Terelu", ha expuesto Arús".

"Es una sección que va a dar muchos titulares Desconozco las preguntas que se harán", ha asegurado. Los segundos invitados serán Fran Rivera y Lourdes montes. "Espero que se entrevisten muy bien entre ellos, y que se lancen los piropos y pullas que tengan que lanzarse".

¿Fue complicado convencer a Las Campos para volver a Antena 3?

Alfonso Arús ha explicado que no le resultó difícil convencer a Las Campos para que visitasen su programa. "No, todos los intentos que hemos hecho para esta sección, todos, han resultado positivos. No deja de ser la posibilidad de demostrar que eres un buen entrevistador y un buen entrevistado".

Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, ha destacado que Arusitys Prime "Es una apuesta estratégica y una necesidad para Antena 3 y nace con voluntad de continuidad".

Asimismo, ha presumido de que el programa será en directo. "Mientras el resto de ofertas de la competencia son grabadas, nosotros vamos a ser es ventana al directo". Telecinco emitirá el viernes el estreno de la película Perfectos desconocidos.

Ferreiro también ha tenido buenas palabras para Alfonso Arus," uno de los grandes profesionales del medio, con un carisma y una trayectoria que le avala. Tiene solvencia, sentido del ritmo y un tono que va a impregnar todo el programa".

Alfonso Arús, 'atado' a Atresmedia hasta 2020

Por otra parte, Arús ha explicado que tiene contrato vigente con Atresmedia hasta 2020. "En él ya se especifica que se iba a hacer un morning y un prime time. Estaba pactado desde el inicio. Además, hay una tercera opción, que no voy a comentar, que se puede sumar a la primera y segunda, pero lógicamente tendría que dejar alguna de las dos".