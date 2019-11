El Real Madrid arruina una cita de 'First Dates': "El Bernabéu me da sarpullidos" Ecoteuve.es 20/11/2019 - 12:22 0 Comentarios

Emilia confesó a Javier que no soporta la "chulería" de los merengues

Si hace una semana era la política la que destrozaba una cita de First Dates, este martes ha sido el fútbol el que ha arruinado el encuentro entre Emilia y Javier, dos de los solteros que buscaron a su media naranja en el restaurante del dating show de Cuatro.

El chico, que se mostró muy tímido durante toda la velada, sacó valor para intentar sorprender a su acompañante con un poema. Javier empezó a recitarlo y aunque Emilia puso buena cara, terminó reconociendo que no le había gustado nada el gesto.

La cita se terminó de romper cuando Javier puso sobre la mesa el deporte: "Me gusta lo básico, me gusta el fútbol", aseguró antes de confesar a Emilia que era del Real Madrid. En seguida, la mujer torció el gesto: "Yo soy del Atlético. A tope. Y me da sarpullidos el Bernabéu", aseguró dejando claro su nivel de antimadridismo.

"No tengo nada en contra de los que son del Madrid, pero es que esa chulería que tienen no va conmigo", reconoció antes de enfrentarse a la decisión final. En ese momento, la mujer aseguró que no quería tener una segunda cita con Javier afirmando que "tenía poco carácter y era muy tímido". "Yo también te he visto tímida, pero a mí eso no me parece que sea un problema", lamentó el chico antes de despedirse de ella.