El sonoro zasca de Natalia de Molina a Mario Casas por criticar el succionador de clítoris en 'La Resistencia' Ecoteuve.es 20/11/2019 - 11:46

Los protagonistas de la película 'Adiós' acudieron al programa de David Broncano

Natalia de Molina y Mario Casas, protagonistas de la película Adiós, pasaron este miércoles por La Resistencia de #0. Como es habitual en el programa, Broncano les preguntó por el dinero que tienen y las veces que han tenido sexo en las últimas semanas.

Mario Casas evitó contestar. "Poco... he tenido un mes complicado. La vida... que a veces pasan cosas y tienes más o menos suerte. En el sexo me ha ido regular-mal".



Broncano hizo la misma pregunta a su compañera Natalia de Molina, que dijo que estaba en "el mismo equipo " que Carolina Yuste, quien aseguró que se había aficionado al succionador de clítoris.



"Eso está de moda ahora... por eso tengo yo menos relaciones", apuntó Mario Casas, que incluso imitó el sonido que hace el aparato. "Es como estar en el dentista".

"La culpa es vuestra porque siempre vais a lo vuestro"



Sin embargo, Natalia de Molina aprovechó para 'defenderse'. "La culpa no es de los succionadores; la culpa es vuestra porque siempre vais a lo vuestro", comentó entre los aplausos del público. "Menos mal que existen. Quien no lo haya probado que lo pruebe y lo descubra". Sobre el ruido que hace también dijo algo: "Vosotros hacéis cada ruido... que me quedo con el del succionador".