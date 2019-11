Terelu Campos confiesa que "hacía 'Sálvame' medicada" y 'dispara' contra sus excompañeros Ecoteuve.es 20/11/2019 - 11:29 0 Comentarios

La tertuliana explica cómo vivió su polémica salida del espacio de Telecinco

Terelu Campos ha roto su silencio después de varios meses para hablar de cómo vivió su polémica salida de Sálvame. En mayo de este año, la tertuliana decidió poner fin a su andadura en el programa diario de Telecinco. Sin embargo, no había explicado claramente hasta ahora los motivos que le llevaron a tomar esta drástica decisión.

"Fue 'con todo el dolor de mi alma, no puedo más. Ya no sé seguir, no sé manejarme'. Ya había advertido a mis jefes que tenía momentos de absoluta fobia. Lo que sentía era más importante de lo que ellos pensaban", empieza diciendo a Lecturas la actual colaboradora de Viva la vida, que reconoce que durante mucho tiempo pensó que era "una temeridad" dejar un trabajo estable.

"Pero hay veces que necesitas pensar en ti, en tu salud física y mental. Tenía ansiedad y estrés , había días en los que entraba por las puertas y hacía el programa medicada. Me tomaba un Lexatin", desvela Terelu, que asegura que no sentía "miedo" hacia Sálvame, sino "impotencia". "Cada vez me hacía más pequeña, era incapaz de superarlo. Lo que hacía unos años podía ser un enfadillo se convertía en lo más terrible", relata.

¿Con qué compañeros de Sálvame sigue hablando?

Terelu desvela en su entrevista con qué compañeros de Sálvame sigue teniendo contacto y con cuales ha dado por rota su relación. Entre ellos se encuentran Lydia Lozano, Gema López o Kiko Hernández, con quien la hija de María Teresa se siente más dolida: "No me ha mandado un mensaje. Hay compañeros que hablan de mí con desprecio y yo nunca percibí que tuvieran ese sentimiento hacia mí cuando estaba ahí. Al revés, son personas a las que les he alabado y con las que he tenido una relación de afecto. Ha sido un golpe muy duro para mí", declara.

"No echo de menos a todos. A algunos más, a otros nada. Ha sido una decepción, después de diez años, cuento con los dedos de una mano y me sobran las personas de ese programa que se han preocupado por mí", señala la periodista antes de desvelar que "se la parte el corazón" con Jorge Javier Vázquez.

"Jorge no es consciente de lo mucho que significa para mí que él diga que quiere que vuelva. Por él siempre me he sentido respetada y valorada. Sé que dice la verdad cuando dice que me echa de menos. Trabajar con Jorge ha sido un regalo. Le he escrito: Te echo de menos, a ti", explica antes de hablar de su relación con Mila Ximénez.

"En un principio me escribió. Nuestra relación está quebrada y no pasa sólo por lo que Mila y yo podamos hablar. Ella hirió a mi hija y no basta con mi perdón. Si Alejandra no perdona a Mila, yo no puedo hacer nada. Poco antes de entrar en GH VIP, estábamos comiendo en casa, mi hija, Mila y yo, y llamó Alba por Skype y estuvimos hablando y viéndonos. Alba estaba contenta de que su madre estuviera con nosotras", aseguró dejando claro que no se plantea ahora mismo que pueda volver a Sálvame en el futuro.

La frialdad de Terelu y María Patiño

Sobre María Patiño, Terelu confiesa que su último encuentro en Telecinco fue muy frío y que ni siquiera se dieron dos besos. "No somos íntimas amigas", comienza revelando. "Ella puede vivir sin que yo esté en su vida y yo, también", asegura Terelu, que cree que "dio la talla" en "el momento más difícil" de su relación con la presentadora de Socialité: cuando dejó de hacer el Deluxe y lo empezó a hacer su compañera."Jamás le puse mala cara y lo he hecho con el corazón. La responsable nunca fue ella y valoré muchísimo que lo hiciera".

Finalmente, Terelu reflexiona sobre la supuesta campaña que hay en Sálvame contra su madre: "A Teresa no se le trata bien y se le mete en un saco en el que no ha estado ni estará, mal que le pese a algunos", sentencia antes de calificar de "despreciable" una frase que dicen sobre su familia en el programa de Telecinco: "Si estás mal, piensa que siempre habrá una Campos que está peor". "Me quedo muerta con quien haya consentido eso. Hay que tener poca consciencia para decir algo así, es una crueldad".