Brays Efe desvela a Broncano en 'La resistencia el dineral exacto que tiene en el banco

El actor que da vida a Paquita Salas afirma sumar 128.856,43 euros en su cuenta

El papel de Paquita Salas, la representante de actores más famosa de la televisión, le ha cambiado por completo la vida a Brays Efe. El actor, que estrena ahora Las cosas extraordinarias en el Teatro Lara de Madrid, acudió este lunes a La resistencia.

Brays respondió a las dos preguntas de rigor con total sinceridad. A la cuestión sobre el dinero, el canario enseñó a Broncano el pantallazo: "He hecho una captura de pantalla a mi cuenta. Tengo ahora mismo en mi cuenta 128.856,43 euros".

"He de decir que es la mayor cantidad de dinero que he tenido en mi vida. Segundo, he pagado a Hacienda una cantidad que nunca había tenido y que hace un año y medio, estaba en número rojos", dijo.

El intérprete también respondió a la pregunta sobre sexo: "Es complicado saber cuántas al mes, porque hay muchas formas de follar, y muchas personas que pueden estar a la vez. Lo he estado pensando y ha sido como una vez cada tres días".