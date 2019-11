Las lágrimas de Edurne ante la amenaza de abandono de Risto en 'Got Talent': "Estoy agotado" Ecoteuve.es 19/11/2019 - 12:05 0 Comentarios

La cantante se derrumbó tras el enfado del juez con sus compañeros

Risto Mejide vivió este lunes su noche más complicada en Got Talent. El publicista, a quien la dirección del programa abroncó por su "falta de respeto" a un aspirante, acabó la noche amenazando con dejar su puesto como juez del concurso de Telecinco. "Esta es mi última valoración", anunció enfadado.

Las discrepancias entre Risto y el resto de los jueces propiciaron que el catalán dejara caer a lo largo de toda la gala sus intenciones de abandonar. "Un día me echaréis de menos. Toda saga tiene su fin", advertía mientras Edurne le pedía que no dijera eso. "Aquí queda todavía mucha saga", insistía la cantante.

Al final de la noche, Risto aseguró que esa iba a ser "su última valoración en Got Talent". "Estoy agotado", añadió. Edurne, consciente de que el publicista puede ir en serio, no pudo evitar romper a llorar. "No me digas eso, ¿eh? Por favor...", lamentaba al tiempo que este le daba un abrazo. "Es en serio", aseguraba Mejide dejando en el aire su continuidad en el programa de Telecinco, que el próximo lunes arranca su siguiente fase.