La dirección de 'Got Talent' abronca a Risto Mejide por "faltar al respeto" a un concursante Ecoteuve.es 19/11/2019 - 11:21

Los responsables del programa critican la "calentada de cojones" del juez

Risto Mejide volvió a ser protagonista de la última gala de Got Talent. La franqueza de sus palabras a la hora de valorar a los concursantes propició un nuevo enfrentamiento con uno de los artistas que se subieron al escenario del programa. Tras el enganchón, la dirección del formato terminó dando un tirón de orejas al publicista.

Todo ocurrió cuando un aspirante intentó sorprender a los jueces y al público con una propuesta musical innovadora para la cual utilizó instrumentos de su propia creación. No obstante, su actuación no convenció a nadie y los cuatro pulsaron el botón rojo para que el show terminase.

Risto le hizo saber enseguida que escucharle había sido "difícil" y el concursante replicó asegurando que el problema es que ellos estaban "acostumbrados a escuchar música comercial y reguetón".

"No, eso no es ni música ni es nada. Si vas a juzgar a todo el mundo porque no le gusta lo que a ti me parece una falta de respeto a este jurado, a este público y a la gente que está en casa. Ahora ya me has hinchado a mí las narices", dijo enfadado el catalán antes de despedir al concursante.

Una vez este salió del escenario, Risto se dirigió a la mesa de la dirección del programa bastante cabreado. "Aunque tú le des al botón rojo, sin problema, pero si se te va el tono...", le regañó uno de los responsables del talent. "Es que si me calientan, no regulo", se justificaba Mejide. "Claro, pero ha sido una calentada de cojones. No debes faltarles al respeto", le reprocharon mientras el catalán asentía. "Es mi cuarta temporada en Got Talent y cada vez me da más igual lo que la gente piense", reconoció finalmente Risto.