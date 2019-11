Belén Esteban, a la Academia de Televisión: "Sé que no os gustamos, pero vosotros a nosotros sí" David Saiz 19/11/2019 - 2:38 0 Comentarios

La colaboradora recogió el premio Iris de la Crítica concedido a 'Sálvame'

"Por fin se premia a la televisión popular, la que entretiene y acompaña"

La casa de papel arrasó en la entrega de los Premios Iris de la Academia, pero el protagonismo se lo llevó Belén Esteban, que recogió el Premio de la Crítica a Sálvame, el primer galardón recibido por este programa en más de una década.

"A Sálvame siempre se le exige más y eso nos ha hecho más fuertes", dijo la colaboradora, que leyó un discurso reivindicativo y con algún zasca a los académicos. "Que nos den un premio a nosotros es un milagro. Han tenido que pasar once años, once, para que la Academia nos reconozca algún mérito. Y no ha sido la Academia: han sido los críticos...", lamentó.

La de San Blas sacó pecho por el tipo de televisión de entretenimiento que hace Sálvame. "Nos sentimos muy orgullosos de estar aquí y de que por fin se premie la televisión popular, la tele que entretiene a la mayoría de la gente, la que alegra y divierte, la que ayuda a desconectar, la tele delirante y casi siempre intrascendente, pero que regala compañía". "Este premio se lo dedico a los fieles espectadores que nos habéis hecho líderes durante diez años", añadió.

"Nos premiáis por haber cambiado el lenguaje televisivo, espero que no sea por el mío: 'Por mi hija ma-to'; 'Ni que fuera yo Bin Laden'; 'Hasta luego, Maricarmen", continuó la colaboradora, que leyó el discurso en una "chuleta" que se había preparado.

Belén Esteban en los Premios Iris: "Nos sentimos orgullosos de entretener a la gente"

La presencia de Belén Esteban y Sálvame fue algo inédito en los Premios de la Academia y la colaboradora lo sabía: "Sé que a muchos de los presentes no les gustamos, pero vosotros a nosotros, sí. Os invitamos a nuestra casa, a Telecinco, a nuestro plató, para que disfrutéis de nuestra manera de hacer tele". Y finalizó. "De lo que nos sentimos muy orgullosos es de entretener a la gente".