El tirón de orejas de Ana Rosa a Kiko Rivera por su felicitación envenenada a Isa P: "Ya tenemos una edad..." Ecoteuve.es 18/11/2019 - 19:42

La presentadora hace reflexionar al cantante a su visita a Telecinco

Ana Rosa ha aprovechado la visita de Kiko Rivera a su programa por la promoción de Amor prohibido, su nuevo tema,para darle un pequeño tirón de orejas por su felicitación envenenada a Isa P, su hermana.

"Pero escucha, yéndote tan bien como te va en la música, haciendo un reality cojonudo en GH DÚO, teniendo una mujer maravillosa, ¿para que te metes en esto de la felicitación que no es más que un reproche a tu hermana?", ha empezado diciendo Joaquín Prat.

A esta pregunta que no ha obtenido respuesta, se ha unido la presentadora: "¿Te has planteado, a la hora de escribir un tuit, dejarlo para un par de horas después?". Kiko, que ya intentó apagar el fuego en Viva la vida, ha vuelto a dar explicaciones: "A mi hermana la adoro, quizás por ese cariño tan grande que le tengo y por eso me confundo de esa manera".

"Ayer la llamé y no me lo cogió, la volví a llamar y no me lo cogió, la escribí un whatssap y no me respondió y por Instagram tampoco", ha afirmado después, a lo que Ana Rosa ha vuelto a regañarle: "Ya tenemos una edad para pensar las cosas un poco más rápido. Hay que vivir el presente, que mañana no sabes que va a pasar. Hay que estar unidos".