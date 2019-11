Belén Esteban anuncia su retirada de la televisión: "Quiero ser madre y quiero vivirlo" Ecoteuve.es 18/11/2019 - 19:00 0 Comentarios

La tertuliana de Telecinco pone fecha a su salida definitiva de la televisión

Después de 10 años prácticamente consecutivos en Sálvame, Belén Esteban vivirá este lunes uno de los días más especiales de su carreta profesional en televisión. La tertuliana ha sido la encargada junto a Kiko Hernández de recoger el Premio Iris de la Crítica que recibe el programa en los prestigiosos galardones que entrega la Academia de Televisión.

"¿Cuántos años crees que todavía vas a durar en Sálvame?", le preguntó Jorge Javier Vázquez a la colaboradora, una de las más veteranas entre sus compañeros. "Yo lo tengo muy claro. Yo en el momento que pueda me quito del trabajo", empezó diciendo antes de que el presentador pidiera que calculara cuándo creía que iba a suceder.

"Muy tarde, muy tarde no va a ser. No puedo decir exactamente, pero unos cuatro o cinco años", estimó Belén Esteban al tiempo que Jorge Javier le decía que él creía que en cuatro o cinco años cambiaría de opinión. "No querrás dejar la televisión", afirmó el catalán.

"Quiero ser mamá y quiero vivirlo. Tengo otra edad, ahora trabajo en el diario todos los días, hago el Deluxe, hago el debate... Y es un trabajo que me gusta, pero el día que pueda dejaré la televisión del todo", anunció la tertuliana. "Ahora mismo no puedo, pero cuando pueda, lo haré", sentenció.