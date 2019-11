Susi Caramelo desvela su relación con Miguel Ángel Silvestre: "Me entró a degüello" Ecoteuve.es 18/11/2019 - 18:19 0 Comentarios

La reportera aseguró haber ligado con el actor en un Festival de Benicassim

Susi Caramelo la ha vuelto a liar. La reportera revelación de la temporada ha protagonizado un nuevo momentazo durante una de sus piezas para Las que faltaban. El pasado jueves, la humorista viajó a Barcelona para cubrir la recepción de los premios Ondas, que se entregaron esa noche en la Ciudad Condal.

La cómica habló con varios de los premiados y bromeó con sus colegas de La Resistencia. No obstante, el momento más comentado llegó cuando Susi se dispuso a hablar con Miguel Ángel Silvestre. Ante de entrevistarlo, una periodista preguntó al actor si había tenido algo con Paula Echevarría, ocasión que aprovechó la reportera para gritar que con ella sí.

Fue entonces cuando Susi Caramelo preguntó a Silvestre que si se acordaba de ella. "Te voy a poner en antecedentes: año X antes de Cristo, festival de Benicàssim, yo iba con un sombrero de vaquera y tú me entraste a degüello, todavía no eras el Duque. Quedamos luego tras un concierto pero me pillé un pedo y por la mañana tenía un montón de llamadas perdidas tuyas. Puedo decir que sin tetas sigue habiendo paraíso", dijo entre risas mientras el actor reconocía que la historia le "sonaba".

"¿Qué querría yo?", dijo con humor el intérprete. "Pudo haber pasado perfectamente", reconoció antes de darle dos besos a la reportera. "Ojalá me los dieras como antes", reprochó a carcajadas Caramelo. En plató, la humorista se hizo la interesante e hizo dudar a Thais Villa sobre si la historia era realmente cierta o no.