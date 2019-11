Juan Carlos Girauta debuta con Risto Mejide: "No me gustó lo del perro Lucas" Ecoteuve.es 18/11/2019 - 16:29 0 Comentarios

El exportavoz de Ciudadanos en el Congreso se estrena como colaborador de 'Todo es mentira'

Juan Carlos Girauta ha debutado como colaborador de Todo es mentira con una entrevista con Risto Mejide en la que ha repasado su trayectoria política y, especialmente, las últimas semanas vividas en Ciudadanos hasta su debacle electoral, el pasado 10N.

Girauta ha recordado que formó parte de las filas del PSC y también del PP, pero antes hubo algo más: "Me dije... ¿Qué es lo más bestia que hay? Y me hice maoísta".

Lea también: El dueño de Lucas, el perro viral de Albert Rivera, niega a Griso que sea un instrumento de campaña: "No lo estamos utilizando"

Después del PSC, Girauta fichó por el PP. "Me pasé años defendiendo las posturas del PP en programas de Cataluña. Un día vino Rajoy a Barcelona e invitó a 3.500 personas y a mí no. Pensé: 'que te den", ha recordado.

Girauta, a Risto: "No me gustó lo del perro Lucas"

Sobre Ciudadanos, ha dicho que "me llevo bien con Arrimadas, pero es cierto que fui muy crítico con alguna de sus estrategias". Asimismo ha comentado uno de los pasajes más conocidos de la última campaña electoral: "No me gustó lo del perro Lucas".

Por último, Girauta ha dedicado una canción a Pilar Rahola, guitarra en mano. "Para mí es un hombre tierno, y le quiero mucho. El Girauta político a veces me ha puesto de los nervios, me ha parecido descarnado... Pero nos tenemos afecto", ha dicho la colaboradora.