'OT 2020' ficha a sus dos nuevos profesores: Zahara e Iván Labanda Ecoteuve.es 18/11/2019 - 16:15 | 16:42 - 18/11/19 0 Comentarios

La cantante dará Cultura Musical y el actor sustituirá a Los Javis en Interpretación

Zahara e Ivan Labanda se incorporan a la Academia de OT 2020. La cantante y compositora será la encargada de las clases de Cultura Musical; mientras que el actor y guionista será el nuevo profesor de Interpretación que trabajará con los concursantes cada semana cómo transmitir las canciones a la audiencia.

Además, Labanda estará presente en el Casting Final del talent musical producido por RTVE en colaboración con Gestmusic Endemol. Esta gran prueba final se celebrará en Barcelona los días 25, 26 y 27 de noviembre y se verá, por primera vez, en streaming.

Zahara dará Cultura Musical

Considerada uno de los mayores referentes de la música indie en España, Zahara lleva más de 20 años de carrera musical, con 5 discos publicados y numerosas colaboraciones con otras figuras importantes de la escena musical (Love of Lesbian, La habitación roja, The New Raemon, Maga, Niños Mutantes, Miss Caffeina, Carlos Sadness ).

Inició su carrera con 12 años cuando compuso su primera canción. Su primer disco, autoeditado en 2005, fue Día 913. Tras él llegó La fabulosa historia de..., en 2009, con el que se dio a conocer al gran público; en 2011 Zahara regresa a la autogestión y publica La Pareja Tóxica; en 2015 Santa, bajo su propio sello discográfico G.O.Z.Z. Records, un álbum que ocupó los primeros puestos de la lista de los más vendidos en España y que presentó por toda España, algunas ciudades europeas y México. En 2018 publicó dos trabajos, el EP de versiones Primera Temporada, y Astronauta, su último álbum de estudio, con el que lleva de gira desde entonces.

Ivan Labanda, profesor de Interpretación

Ivan Labanda es un artista multidisciplinar con 27 años de trayectoria como actor, locutor, guionista y director en televisión, teatro, cine y doblaje.

En teatro ha obtenido tres Premios Butaca y el Premio Teatro Barcelona como Mejor Actor Protagonista en un Musical. Como director de escena debutó con Fashion. Feeling. Music y con Solar Buit. Además, ha estrenado más de 50 espectáculos a las órdenes de directores de la talla de Sergi Belbel, Tamzin Townsend, Xavier Albertí, Joan Font, Joan Lluís Bozzo o Paco Mir. Actualmente coprotagoniza el musical 'La Jaula de las Locas'.

En televisión ha participado en programas y series como Leonart, Polònia, Crackòvia, Crackòvia América y APM, Porca Misèria, Kubala, Moreno i Manchón, Laberint d'Ombres, PsicoExpress y Em Dic Manel, entre otras. En cine, ha participado en Las Manos del Pianista, Fuerte Apache y Las Maletas de Tulse Luper.

Ha doblado más de 350 películas prestando su voz, entre otras, a los protagonistas de las sagas Thor, Vengadores, Spider-Man, Men in Black o Los Juegos del Hambre. También en musicales como El Regreso de Mary Poppins, Trolls, Frozen, Río, Smallfoot o El Libro de la Vida. Es la voz habitual en España de Chris Hemsworth, Andrew Garfield, Shia LaBeouf, Joseph Gordon-Levitt, Justin Timberlake, Ben Whishaw y Michael B. Jordan, entre otros.

El casting final se verá en streaming

Más de 10.000 personas se presentaron a las pruebas de casting celebradas en nueve ciudades españolas. A la prueba final asistirán alrededor de un centenar de aspirantes y se celebrará en Barcelona los días 25, 26 y 27 de noviembre.

Los aspirantes tendrán que cantar en solitario en tres salas donde se encontrarán a dos examinadores. Todos pasarán por las tres salas y, por tanto, les observarán seis personas. Tras esa primera prueba se hará la primera criba, donde se irán a casa unas 50 personas.

Los que continúen serán divididos en varios grupos y tendrán que prepararse cómo defender una canción grupal y cómo montar una coreografía. Los que pasen este nuevo corte volverán a cantar delante de un jurado compuesto por miembros de varias disciplinas, al frente del que estará Noemí Galera, directora de casting.

La gran novedad de este año es que, igual que ha sucedido con las fases 1 y 2, parte del casting final podrá seguirse en directo a través de Canal Oficial de OT en YouTube. Aunque no se verá todo: solo lo que suceda en una de las salas en la primera jornada; y las pruebas grupales y el segundo veredicto. El resto será el secreto mejor guardado hasta la Gala 0, donde se descubrirá, por fin, quiénes son los 18 finalistas y los afortunados que entrarán en la Academia.