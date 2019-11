María Teresa Campos vuelve a Antena 3 tras su polémica salida de Mediaset Ecoteuve.es 18/11/2019 - 13:36 0 Comentarios

La presentadora acudirá este viernes con su hija Terelu al estreno de 'Arusitys'

María Teresa Campos regresa a Antena 3. La presentadora ha entrado este lunes por sorpresa en Espejo Público para anunciar que volverá a la cadena de San Sebastián de los Reyes, 13 años después, tras su polémica salida de Mediaset.

La periodista ha explicado a Susanna Griso que acudirá este viernes, junto Terelu, al estreno de Arusitys Prime, programa de variedades que presentará Alfonso Arús en una vuelta de tuerca al espacio diario que conduce cada mañana en La Sexta.

"Estaremos ahí para desearle suerte", ha comentado María Teresa, que protagonizará una entrevista en prime time junto a su hija en lo que será todo un órdago a Telecinco, cadena en la que Terelu aún trabaja como colaboradora de Viva la vida.

Griso aprovechó la ocasión para invitarla a su programa: "Te tienes que pasar. Tengo el sofá preparado y hacemos una entrevista en condiciones", le dijo la catalana a la Campos antes de mostrarle su alegría por verla "tan feliz". "Hace poco a mí me paraban por la calle para preguntarme cómo estaba. Y yo no tenía ganas de ir a ningún sitio. Ahora me he propuesto salir y, vamos, ahora es que ni entro", ha asegurado la malagueña.