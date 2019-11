Un micro abierto desvela la 'venganza' de Belén Esteban contra Mila en 'GH VIP': "Nos dio de hostias" Ecoteuve.es 18/11/2019 - 12:12 3 Comentarios

La tertuliana quiere que su compañera sea expulsada del reality de Telecinco

Belén Esteban se ha posicionado abiertamente contra Mila Ximénez de cara a la expulsión de próximo jueves en GH VIP. La tertuliana quiere que su compañera sea la próxima eliminada del concurso en una nominación que se juega contra Antonio David, Hugo Castejón, Adara y Noemí. Este domingo, durante el debate, un micrófono abierto traicionaba a la de San Blas en su explicación de por qué critica a la colaboradora de Sálvame.

"Con Mila... O estás con ella o no estás. No es malo, hay personas así. Yo he sido siempre clara y me costará alguna discusión con ella cuando salga. Pero yo quiero que se vaya Mila. Yo hablo de un concurso y una cosa es mi amistad y otra que me deba a mi trabajo. Yo no la estoy faltando... doy mi opinión con respeto", empezó diciendo la Esteban al valorar el paso por Guadalix de la concursante.

Sin embargo, la tertuliana se mostraba más dura minutos después, cuando creía que nadie la escuchaba. Después de escuchar a Tárrega defender el cómo Mila es muy fiel a sus amigos, Belén no pudo soltar un comentario por lo bajo que se terminó escuchando en la emisión.

"Te recuerdo que a todas sus compañeras cuando hemos estado en un 'reality show' nos ha dado hostias a todas. A todas. O sea que la amistad está sobrevalorada", señaló la tertuliana que podría estarse vengando de Ximénez por lo que opinó de su paso por GH VIP 3.