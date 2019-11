El comentario de Bertín Osborne nada más ver a Emma García: "Igual me denuncias" Ecoteuve.es 18/11/2019 - 12:09 0 Comentarios

El presentador acude a 'Viva la vida' para conducir una sección sobre Telecinco

Bertín Osborne regresó este domingo a Viva la vida para presentar una sección del programa en la que se recuerdan los 30 años d vida de la cadena, cuyo aniversario se celebrará en marzo de 2020.

El presentador hizo un comentario nada más entrar en plató sobre la presentadora Emma García. "Qué bien te sienta lo que llevas. Estás muy guapa, te sienta fenomenal", dijo el presentador. "Tú también", respondió la conductora.



Acto seguido, Bertín Osborne hizo un apunte sobre el piropo que había lanzado a su compañera. "No sé si se puede decir eso, porque igual me denuncias". "Yo te he dicho que tú también", apuntó García.

"Estamos en un momento susceptible en ese sentido, con razón en muchas ocasiones, siguió la periodista vasca. "En algunas", apuntó Bertín. "En muchas...", insistió Emma García. "En muchas... Ahora lo jorobamos", bromeó la presentadora.